Live voetbal

Docu onthult: Man derde keus voor PSV, dat Yan Diomande (18) wilde

PSV-speler Dennis Man
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
15 oktober 2025, 08:20   Bijgewerkt: 08:33

Voetbal International heeft een voorinzage gekregen van de tweedelige PSV-documentaire Ever Change A Winning Team van PSV Play. Daarin krijgen kijkers unieke beelden achter de schermen tijdens de hectische transferperiode van de Eindhovenaren. Eén van de thema’s is de uitgaande transfer van Johan Bakayoko en de vervanger voor de Belg.

Bakayoko verliet PSV afgelopen zomer voor een bedrag van zo’n negentien miljoen euro – exclusief bonussen – voor een avontuur bij RB Leipzig. Door zijn vertrek moesten de Eindhovenaren op zoek naar een vervanger. De achttienjarige Yan Diomande van het uit de LaLiga gedegradeerde Leganés was daarvoor als eerst in beeld.

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk ging Leipzig ook met Diomande aan de haal. Volgens VI betaalden de Duitsers zo’n twintig miljoen euro voor de vleugelaanvaller. “Het is een rat race”, citeert het medium scoutingshoofd Thomas Schaling.

PSV ging vervolgens voor Sindre Walle Egeli (19) van FC Nordsjælland, maar hij bleek te duur. De keuze viel uiteindelijk op Dennis Man, die voor een bedrag van 8,5 miljoen euro overgenomen werd van Parma.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer John Heitinga

Parool voorspelt keeperswissel bij Ajax: geen Jaros, maar Pasveer tegen AZ

  • Gisteren, 13:09
  • Gisteren, 13:09
PSV-middenvelder Joey Veerman

'Brentford gaat zich komende winter mogelijk opnieuw melden voor Veerman'

  • Gisteren, 08:44
  • Gisteren, 08:44
PSV-spits Luuk de Jong

Luuk de Jong neemt persoonlijk afscheid bij PSV en krijgt uniek eerbetoon

  • Gisteren, 08:02
  • Gisteren, 08:02
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
descheids
366 Reacties
27 Dagen lid
564 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zoals Perez laatst al aangaf is Man nu al de beste buitenspeler van de eredivisie. Doet de top2 weer erg goed. Neusje voor kwaliteit. Maar dat heb je ook wel nodig in de CL.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
366 Reacties
27 Dagen lid
564 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zoals Perez laatst al aangaf is Man nu al de beste buitenspeler van de eredivisie. Doet de top2 weer erg goed. Neusje voor kwaliteit. Maar dat heb je ook wel nodig in de CL.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Y. Diomande

Y. Diomande
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 18 jaar (14 nov. 2006)
Positie: M, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
6
0
2024/2025
Leganés II
3
0
2024/2025
Leganés
10
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel