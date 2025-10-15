Voetbal International heeft een voorinzage gekregen van de tweedelige PSV-documentaire Ever Change A Winning Team van PSV Play. Daarin krijgen kijkers unieke beelden achter de schermen tijdens de hectische transferperiode van de Eindhovenaren. Eén van de thema’s is de uitgaande transfer van en de vervanger voor de Belg.

Bakayoko verliet PSV afgelopen zomer voor een bedrag van zo’n negentien miljoen euro – exclusief bonussen – voor een avontuur bij RB Leipzig. Door zijn vertrek moesten de Eindhovenaren op zoek naar een vervanger. De achttienjarige Yan Diomande van het uit de LaLiga gedegradeerde Leganés was daarvoor als eerst in beeld.

Uiteindelijk ging Leipzig ook met Diomande aan de haal. Volgens VI betaalden de Duitsers zo’n twintig miljoen euro voor de vleugelaanvaller. “Het is een rat race”, citeert het medium scoutingshoofd Thomas Schaling.

PSV ging vervolgens voor Sindre Walle Egeli (19) van FC Nordsjælland, maar hij bleek te duur. De keuze viel uiteindelijk op Dennis Man, die voor een bedrag van 8,5 miljoen euro overgenomen werd van Parma.