Live voetbal

Itakura of Gasiorowski? PSV piept saillant detail weg uit documentaire

Ko Itakura en Yarek Gasiorowski
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Luuk van Grinsven
15 oktober 2025, 09:21

Na het vertrek van Olivier Boscagli naar Brighton & Hove Albion kwam PSV uit bij twee topkandidaten om de Fransman te vervangen: Yarek Gasiorowski en Ko Itakura. Laatstgenoemde vertrok uiteindelijk voor zo’n tien miljoen euro naar Ajax. In de documentaire Ever Change A Winning Team wordt het bedrag dat PSV moest betalen weggepiept.

Voetbal International deelde woensdagochtend zes opvallende zaken op basis van de voorinzage in de tweedelige PSV-documentaire, die geheel in het teken staat van de afgelopen transferzomer in Eindhoven. Een van de thema’s is het vertrek van Boscagli en de zoektocht naar zijn opvolger.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de documentaire legde head of recruitment Thomas Schaling Gasiorowski en Itakura neer als de twee topkandidaten. Op basis van waardecreatie had de twintigjarige Spanjaard een lichte voorkeur boven de 28-jarige Japanner. PSV vond het volgens VI lastig om 'een aanzienlijk bedrag' te betalen voor Itakura. Om welk bedrag het precies gaat, is in de documentaire weggepiept.

“Hij staat er wel meteen en gaat Ryan Flamingo beter maken”, citeert VI technisch directeur Earnest Stewart. Uiteindelijk koos Itakura voor een overstap naar Ajax voor ongeveer tien miljoen euro. PSV haalde Gasiorowski, die ook kon kiezen voor het concreet geïnteresseerde Feyenoord, voor circa 9,5 miljoen euro. “Het centrum gaat wel jong worden”, gaf Stewart toe.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Spaan baalt van goedkoop vertrek Hlynsson bij Ajax: ‘Kan makkelijk met niveau Frankrijk mee’

Spaan baalt van goedkoop vertrek Hlynsson bij Ajax: ‘Kan makkelijk met niveau Frankrijk mee’

  • Gisteren, 22:48
  • Gisteren, 22:48
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga overtuigd: ‘Fred Grim gaat voor stabiliteit zorgen’

  • Gisteren, 21:02
  • Gisteren, 21:02
Jorthy Mokio en Mitchell van Bergen tijdens Sparta - Ajax

The Guardian zet Eredivisie-spelers Mokio, Nijstad, Steur en Natali bij zestig grootste talenten

  • Gisteren, 19:09
  • Gisteren, 19:09
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
descheids
366 Reacties
27 Dagen lid
564 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Uiteindelijk gaat de top2 met beide spelers er vandoor, dus prima gehandeld zo. Beide spelen in de CL en tig miljoen stroomt er binnen. Iedereen blij.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
366 Reacties
27 Dagen lid
564 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Uiteindelijk gaat de top2 met beide spelers er vandoor, dus prima gehandeld zo. Beide spelen in de CL en tig miljoen stroomt er binnen. Iedereen blij.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Yarek Gasiorowski

Yarek Gasiorowski
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 20 jaar (12 jan. 2005)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
8
2
2024/2025
Valencia
15
0
2023/2024
Valencia II
7
0
2023/2024
Valencia
14
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel