Itakura of Gasiorowski? PSV piept saillant detail weg uit documentaire

Na het vertrek van Olivier Boscagli naar Brighton & Hove Albion kwam PSV uit bij twee topkandidaten om de Fransman te vervangen: en . Laatstgenoemde vertrok uiteindelijk voor zo’n tien miljoen euro naar Ajax. In de documentaire Ever Change A Winning Team wordt het bedrag dat PSV moest betalen weggepiept.

Voetbal International deelde woensdagochtend zes opvallende zaken op basis van de voorinzage in de tweedelige PSV-documentaire, die geheel in het teken staat van de afgelopen transferzomer in Eindhoven. Een van de thema’s is het vertrek van Boscagli en de zoektocht naar zijn opvolger.

Volgens de documentaire legde head of recruitment Thomas Schaling Gasiorowski en Itakura neer als de twee topkandidaten. Op basis van waardecreatie had de twintigjarige Spanjaard een lichte voorkeur boven de 28-jarige Japanner. PSV vond het volgens VI lastig om 'een aanzienlijk bedrag' te betalen voor Itakura. Om welk bedrag het precies gaat, is in de documentaire weggepiept.

“Hij staat er wel meteen en gaat Ryan Flamingo beter maken”, citeert VI technisch directeur Earnest Stewart. Uiteindelijk koos Itakura voor een overstap naar Ajax voor ongeveer tien miljoen euro. PSV haalde Gasiorowski, die ook kon kiezen voor het concreet geïnteresseerde Feyenoord, voor circa 9,5 miljoen euro. “Het centrum gaat wel jong worden”, gaf Stewart toe.