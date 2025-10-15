PSV heeft Lucas Pérez bedankt voor bewezen diensten. De 37-jarige spits, die afgelopen seizoen na de winterstop werd gehuurd door de Eindhovenaren, heeft een kampioensmedaille toegestuurd gekregen van technisch directeur Earnest Stewart.
Pérez kwam in de winterstop naar Eindhoven als back-up van Ricardo Pepi en Luuk de Jong. Zijn periode bij PSV werd echter vooral gekenmerkt door zijn tuberculosebesmetting in maart. De Spanjaard herstelde in eigen land en keerde daarna niet meer terug bij de club, waar hij uiteindelijk slechts 27 minuten in actie kwam, verdeeld over drie duels.
Toch bedankt PSV hem voor zijn bijdrage aan het kampioensjaar. Pérez deelde op zijn Instagram Story een foto van een brief die hij van de club ontving. In de brief schrijft Stewart: “Je verblijf was kort en je werd ziek, maar we waarderen de energie en professionaliteit die je met je meebracht. Als teken van dank willen we je de kampioensmedaille toesturen. Je bent, en blijft, onderdeel van dit gezamenlijke succes”, schrijft Stewart.
Naast de brief stuurde PSV ook een kampioensmedaille naar Pérez, zo is te zien op de beelden die de routinier op sociale media plaatste.
Klasse, dit is typisch een mooi gebaar dat hoort bij de top2. Stewart en Brands geven het toch een echt familiegevoel mee. Net als Heitinga en Kroes dat ook bij ajax doen. Details doen er toe, fantastisch dat de CL top van NL hier aan denkt.
Top “aankoop” van steward zeg. Steward was cookinggggg Verder wel gemoedelijke club psv daar in het platteland van Brabant. Daar kan Ajax kit wat van leren. Kroes treitert spelers weg met zijn bullenbak gedrag. Niet bepaald fijne omgeving om te werken daarom presterend Ajax ook zo slecht tot nu toe. Ze komen met knikkende knieën naar de trainingen en wedstrijden.
Klasse, dit is typisch een mooi gebaar dat hoort bij de top2. Stewart en Brands geven het toch een echt familiegevoel mee. Net als Heitinga en Kroes dat ook bij ajax doen. Details doen er toe, fantastisch dat de CL top van NL hier aan denkt.
Top “aankoop” van steward zeg. Steward was cookinggggg Verder wel gemoedelijke club psv daar in het platteland van Brabant. Daar kan Ajax kit wat van leren. Kroes treitert spelers weg met zijn bullenbak gedrag. Niet bepaald fijne omgeving om te werken daarom presterend Ajax ook zo slecht tot nu toe. Ze komen met knikkende knieën naar de trainingen en wedstrijden.