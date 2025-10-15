PSV heeft bedankt voor bewezen diensten. De 37-jarige spits, die afgelopen seizoen na de winterstop werd gehuurd door de Eindhovenaren, heeft een kampioensmedaille toegestuurd gekregen van technisch directeur Earnest Stewart.

Pérez kwam in de winterstop naar Eindhoven als back-up van Ricardo Pepi en Luuk de Jong. Zijn periode bij PSV werd echter vooral gekenmerkt door zijn tuberculosebesmetting in maart. De Spanjaard herstelde in eigen land en keerde daarna niet meer terug bij de club, waar hij uiteindelijk slechts 27 minuten in actie kwam, verdeeld over drie duels.

Toch bedankt PSV hem voor zijn bijdrage aan het kampioensjaar. Pérez deelde op zijn Instagram Story een foto van een brief die hij van de club ontving. In de brief schrijft Stewart: “Je verblijf was kort en je werd ziek, maar we waarderen de energie en professionaliteit die je met je meebracht. Als teken van dank willen we je de kampioensmedaille toesturen. Je bent, en blijft, onderdeel van dit gezamenlijke succes”, schrijft Stewart.

Naast de brief stuurde PSV ook een kampioensmedaille naar Pérez, zo is te zien op de beelden die de routinier op sociale media plaatste.