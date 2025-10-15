Live voetbal

Lucas Perez krijgt vijf maanden na PSV-vertrek plots brief van Earnest Stewart

Brief van Earnest Stewart aan Lucas Perez
Foto: © Imago/realtimes/@10lp (Instagram)
2 reacties
Luuk van Grinsven
15 oktober 2025, 13:30

PSV heeft Lucas Pérez bedankt voor bewezen diensten. De 37-jarige spits, die afgelopen seizoen na de winterstop werd gehuurd door de Eindhovenaren, heeft een kampioensmedaille toegestuurd gekregen van technisch directeur Earnest Stewart.

Pérez kwam in de winterstop naar Eindhoven als back-up van Ricardo Pepi en Luuk de Jong. Zijn periode bij PSV werd echter vooral gekenmerkt door zijn tuberculosebesmetting in maart. De Spanjaard herstelde in eigen land en keerde daarna niet meer terug bij de club, waar hij uiteindelijk slechts 27 minuten in actie kwam, verdeeld over drie duels.

Artikel gaat verder onder video

Toch bedankt PSV hem voor zijn bijdrage aan het kampioensjaar. Pérez deelde op zijn Instagram Story een foto van een brief die hij van de club ontving. In de brief schrijft Stewart: “Je verblijf was kort en je werd ziek, maar we waarderen de energie en professionaliteit die je met je meebracht. Als teken van dank willen we je de kampioensmedaille toesturen. Je bent, en blijft, onderdeel van dit gezamenlijke succes”, schrijft Stewart.

Naast de brief stuurde PSV ook een kampioensmedaille naar Pérez, zo is te zien op de beelden die de routinier op sociale media plaatste.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer John Heitinga

Parool voorspelt keeperswissel bij Ajax: geen Jaros, maar Pasveer tegen AZ

  • Gisteren, 13:09
  • Gisteren, 13:09
PSV-middenvelder Joey Veerman

'Brentford gaat zich komende winter mogelijk opnieuw melden voor Veerman'

  • Gisteren, 08:44
  • Gisteren, 08:44
PSV-spits Luuk de Jong

Luuk de Jong neemt persoonlijk afscheid bij PSV en krijgt uniek eerbetoon

  • Gisteren, 08:02
  • Gisteren, 08:02
2 reacties
Reageren
2 reacties
descheids
374 Reacties
27 Dagen lid
572 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klasse, dit is typisch een mooi gebaar dat hoort bij de top2. Stewart en Brands geven het toch een echt familiegevoel mee. Net als Heitinga en Kroes dat ook bij ajax doen. Details doen er toe, fantastisch dat de CL top van NL hier aan denkt.

Pietjanhendrik
419 Reacties
84 Dagen lid
387 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Top “aankoop” van steward zeg. Steward was cookinggggg Verder wel gemoedelijke club psv daar in het platteland van Brabant. Daar kan Ajax kit wat van leren. Kroes treitert spelers weg met zijn bullenbak gedrag. Niet bepaald fijne omgeving om te werken daarom presterend Ajax ook zo slecht tot nu toe. Ze komen met knikkende knieën naar de trainingen en wedstrijden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
374 Reacties
27 Dagen lid
572 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klasse, dit is typisch een mooi gebaar dat hoort bij de top2. Stewart en Brands geven het toch een echt familiegevoel mee. Net als Heitinga en Kroes dat ook bij ajax doen. Details doen er toe, fantastisch dat de CL top van NL hier aan denkt.

Pietjanhendrik
419 Reacties
84 Dagen lid
387 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Top “aankoop” van steward zeg. Steward was cookinggggg Verder wel gemoedelijke club psv daar in het platteland van Brabant. Daar kan Ajax kit wat van leren. Kroes treitert spelers weg met zijn bullenbak gedrag. Niet bepaald fijne omgeving om te werken daarom presterend Ajax ook zo slecht tot nu toe. Ze komen met knikkende knieën naar de trainingen en wedstrijden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lucas Pérez

Lucas Pérez
Leeftijd: 37 jaar (10 sep. 1988)
Positie: A (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Deportivo
19
4
2024/2025
PSV
2
0
2023/2024
Deportivo
33
15
2022/2023
Deportivo
21
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel