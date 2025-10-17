Live voetbal

Bosz heeft Pepi en Boadu terug bij PSV voor treffen met Go Ahead Eagles

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
1 reactie
Maurice Mazenier
17 oktober 2025, 14:48

Ricardo Pepi en Myron Boadu keren zaterdag weer terug bij de selectie van PSV voor het treffen met Go Ahead Eagles. Dat bevestigde trainer Peter Bosz op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. De terugkeer van Pepi en Boadu is een flinke opsteker voor de oefenmeester, die de voorbije weken vaak noodgedwongen een beroep moest doen op Guus Til als gelegenheidsspits.

De voorbije weken kon Bosz geen beroep doen op Pepi en Boadu. Eerstgenoemde viel eind september tegen Excelsior na een half uur spelen uit, terwijl Boadu in de Champions League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis een dijbeenblessure opliep. Met daarnaast nog de langdurige blessure van Alassane Pléa was het flink puzzelen voor de oefenmeester. Daarom speelde Til de voorbije wedstrijden vaak in de spits.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Go Ahead Eagles kan de oefenmeester hoogstwaarschijnlijk weer een beroep doen op Pepi en Boadu. Op de persconferentie van PSV liet Bosz weten dat het tweetal weer tot de wedstrijdselectie behoort, mits alles goed gaat bij de afsluitende training. Bosz durft niet in te schatten hoelang de Amerikaan en de Nederlander in actie kunnen komen. Pepi was in vijf Eredivisiewedstrijden goed voor twee treffers, terwijl Boadu in één competitiewedstrijd eenmaal trefzeker was.

Rechtsback Kiliann Sildillia, die afgelopen zomer overkwam, is nog niet van de partij tegen Go Ahead Eagles tegen de Deventenaren komt te vroeg voor de 23-jarige Fransman. Verder ontbreekt naast Sildillia en Pléa nog de eveneens langdurig geblesseerde Ruben van Bommel.

1 reactie
PSV is heet!

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

