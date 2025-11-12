Dick Advocaat moet de eerste training van Curaçao in de interlandperiode aan zich voorbij laten gaan, zo meldt De Telegraaf. De keuzeheer zou samen met assistent Cor Pot, arts Casper van Eijck en speler Joshua Brenet via Londen naar Bermuda vliegen, maar de vlucht werd op het laatste moment geannuleerd. Daardoor kan het viertal de eerste training niet halen.

Curaçao kan deze week voor het eerst in de geschiedenis deelname aan het WK veiligstellen. De ploeg van Advocaat speelt op donderdag tegen Bermuda, waarna volgende week woensdag de wedstrijd tegen koploper Jamaica op het programma staat. De laatste tegenstander heeft voorafgaand aan de interlandperiode een punt meer dan Curaçao. De ploeg die op de eerste plaats eindigt, plaatst zich direct voor het WK.

Artikel gaat verder onder video

Normaal gesproken reist de selectie van Curaçao vanaf Schiphol naar het eiland met een vliegtuig van hoofdsponsor Corendon, maar er gaan geen directe vluchten van Curaçao naar Bermuda. “En omdat we donderdag al spelen en Dick dinsdag en woensdag wil trainen, hebben we besloten om ons geliefde Curaçao links te laten liggen en direct naar Bermuda te gaan”, zo liet perschef Kees Jansma weten aan de krant.

Via Londen Heathrow zouden Advocaat en de zijnen naar Bermuda vliegen, maar op Schiphol ging het mis. Terwijl de bondscoach samen met Pot, Van Eijck en Brenet al in het vliegtuig zat, werd de vlucht geannuleerd. Er werd nog naar een oplossing gezocht om niet veel later aan te komen, maar die werd niet gevonden. Daardoor vloog het viertal op dinsdag naar Bonaire, waar een privévliegtuig ze naar Bermuda brengt. Als gevolg daarvan moest Advocaat de eerste training voor de allesbeslissende week laten schieten.