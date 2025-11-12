Live voetbal

Advocaat mist eerste training Curaçao in allesbeslissende week door gecancelde vlucht

Dick Advocaat als trainer
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 november 2025, 06:55   Bijgewerkt: 11 november 2025, 23:08

Dick Advocaat moet de eerste training van Curaçao in de interlandperiode aan zich voorbij laten gaan, zo meldt De Telegraaf. De keuzeheer zou samen met assistent Cor Pot, arts Casper van Eijck en speler Joshua Brenet via Londen naar Bermuda vliegen, maar de vlucht werd op het laatste moment geannuleerd. Daardoor kan het viertal de eerste training niet halen.

Curaçao kan deze week voor het eerst in de geschiedenis deelname aan het WK veiligstellen. De ploeg van Advocaat speelt op donderdag tegen Bermuda, waarna volgende week woensdag de wedstrijd tegen koploper Jamaica op het programma staat. De laatste tegenstander heeft voorafgaand aan de interlandperiode een punt meer dan Curaçao. De ploeg die op de eerste plaats eindigt, plaatst zich direct voor het WK.

Artikel gaat verder onder video

Normaal gesproken reist de selectie van Curaçao vanaf Schiphol naar het eiland met een vliegtuig van hoofdsponsor Corendon, maar er gaan geen directe vluchten van Curaçao naar Bermuda. “En omdat we donderdag al spelen en Dick dinsdag en woensdag wil trainen, hebben we besloten om ons geliefde Curaçao links te laten liggen en direct naar Bermuda te gaan”, zo liet perschef Kees Jansma weten aan de krant.

Via Londen Heathrow zouden Advocaat en de zijnen naar Bermuda vliegen, maar op Schiphol ging het mis. Terwijl de bondscoach samen met Pot, Van Eijck en Brenet al in het vliegtuig zat, werd de vlucht geannuleerd. Er werd nog naar een oplossing gezocht om niet veel later aan te komen, maar die werd niet gevonden. Daardoor vloog het viertal op dinsdag naar Bonaire, waar een privévliegtuig ze naar Bermuda brengt. Als gevolg daarvan moest Advocaat de eerste training voor de allesbeslissende week laten schieten.

➡️ Meer nieuws over Dick Advocaat

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz doet open sollicitatie: ‘Een droombaan, Curaçao is mijn favoriete land’

  • vr 17 oktober, 21:24
  • 17 okt. 21:24
Dick Advocaat als trainer

Curaçao verspeelt voorsprong en is koppositie in WK-kwalificatiepoule kwijt

  • wo 15 oktober, 07:45
  • 15 okt. 07:45
Dick Advocaat als trainer

Dick Advocaat en Curaçao dichtbij WK-droom: 'Heeft de mensen heel erg blij gemaakt'

  • di 14 oktober, 10:07
  • 14 okt. 10:07
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel