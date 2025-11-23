Guus Hiddink staat ervoor open om komende zomer opnieuw een WK mee te maken als bondscoach. Landen die nog een trainer zoeken voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada mogen hem bellen, zegt de inmiddels 79-jarige Hiddink bij Studio Voetbal.

In de NOS-talkshow wordt uiteraard stilgestaan bij de historische prestatie van Dick Advocaat (78), die afgelopen week Curaçao als kleinste land ooit naar een WK-eindronde wist te leiden. "Ben jij met pensioen, eigenlijk?", vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Hiddink. "Of kunnen landen nog bellen, als ze iemand nodig hebben voor het WK?"

"Wat zijn dit nou voor vragen, zeg... ben je met pensioen...", reageert Hiddink, die dan alsnog serieus antwoordt. "Een EK of een WK is prachtig. Ik begrijp het ook volkomen van Dickie, die is ook op leeftijd maar die gaat nog een WK doen. Dat zijn vijf, zes, zeven heerlijke weken. Ik heb in totaal vijf eindtoernooien gedaan. Jawel, daar kan er nog wel eentje bij. Ik hou mijn telefoon open", aldus Hiddink.

In 1996 beleefde Hiddink zijn eerste eindronde, toen hij als bondscoach van het Nederlands elftal in de kwartfinale van het EK in Engeland strandde. Twee jaar later leidde hij Oranje op het WK in Frankrijk naar de halve finales. Vier jaar daarna had hij de leiding over de selectie van Zuid-Korea, dat op het WK in eigen land óók tot de laatste vier reikte. In 2006 beleefde Hiddink zijn voorlopig laatste WK-eindronde, waarop hij met Australië in de achtste finales strandde tegen Italië. Twee jaar later schakelde hij als bondscoach van Rusland het Oranje van Marco van Basten uit in de kwartfinale van het EK in Zwitserland en Oostenrijk.