Dankzij de historische WK-plaatsing van Curaçao, dat in 2026 voor het eerst ooit zal deelnemen aan het toernooi, verandert hoofdsponsor Corendon zijn naam naar CorenDick. Daarmee houdt de luchtvaartmaatschappij zich aan de afspraak die het vorige week maakte.

Curaçao schreef in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) voetbalgeschiedenis door zich op sensationele wijze te plaatsen voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De ploeg van de afwezige hoofdtrainer Dick Advocaat en assistenten Cor Pot en Dean Gorré hield Jamaica met kunst en vliegwerk op 0-0, waardoor het de eerste plaats in Concacaf-groep B wist vast te houden. Een enorme stunt voor het eiland, waar slechts 150.000 mensen wonen.

Hoofdsponsor Corendon speelt in op het succes van Curaçao. De luchtvaartmaatschappij kondigde eerder al aan een ludieke naamswijziging door te voeren zodra WK-plaatsing een feit zou zijn voor The Blue Wave. Nu de ploeg van Advocaat zich officieel heeft verzekerd van een ticket, zien zowel de website als het logo van Corendon er direct anders uit.

Corendon heet voor één dag CorenDick, een naam die verwijst naar trainer Dick Advocaat en assistent Cor Pot. Ook in het logo is een wijziging doorgevoerd: op de eerste letter ‘c’ en de letter ‘d’ staat de vlag van Curaçao afgebeeld.

“De kwalificatie is een prestatie van formaat. We wilden iets doen dat past bij dit historische moment”, laat commercieel directeur Martin de Beus weten.