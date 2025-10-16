Juventus heeft een minder prettige maand achter de rug. De Italiaanse topclub kreeg vorige maand te horen dat de UEFA een onderzoek tegen de club is gestart, omdat ze mogelijk niet voldoen aan de financiële regelgeving van de Europese voetbalbond.

Op 18 september ontving De Oude Dame bericht dat er een zaak tegen haar werd geopend. Juventus zou in de seizoenen 2022/23, 2023/24 en 2024/25 haar financiële zaken niet op orde hebben gehad.

Juventus heeft al vaker chaos gehad

De UEFA hanteert een zogenoemde winstregel, die bepaalt dat clubs over een bepaalde periode niet meer dan zestig miljoen euro verlies mogen lijden. De bond is daar nog enigszins soepel in: het verliesplafond mag jaarlijks met maximaal tien miljoen euro worden verhoogd, mits de club voldoet aan vier voorwaarden die de UEFA ziet als kenmerken van een financieel gezonde organisatie. Die voorwaarden hebben betrekking op het eigen vermogen, de liquiditeitsratio, de verhouding tussen schuld en inkomsten, en de eis dat de club een actieve onderneming blijft.

Aan deze eisen heeft Juventus volgens de UEFA niet voldaan, waardoor de club opnieuw in de problemen zit. In 2023 werd Juventus al uitgesloten van Europees voetbal wegens schending van de Financial Fair Play-regels.

De uitspraak over de nieuwe zaak wordt naar verwachting in het voorjaar van 2026 gedaan. Volgens het Britse blad The Athletic kan de straf fors uitvallen: een mogelijke sanctie is dat Juventus geen spelers meer mag inschrijven voor Europese competities die door de UEFA worden georganiseerd.