Grote onthulling over rel van Rafael van der Vaart in 2004

21 jaar na de beruchte botsing tussen en Rafael van der Vaart komt een opvallende waarheid naar buiten. Uit oude telefoontaps blijkt dat de ruzie tussen de twee oud-Ajacieden bewust werd aangewakkerd door zaakwaarnemer Mino Raiola en ex-Juventus-directeur Luciano Moggi.

Tijdens telefoongesprekken – die destijds werden onderschept door Italiaanse agenten op zoek naar scheidsrechtsbenoemingen rond wedstrijden van Juventus – maakten Raiola en Moggi afspraken over de transfer. Juventus wilde de spits binnenhalen voor de laagst mogelijke prijs en wist dat er druk op Ajax moest worden gezet. Dat blijkt uit gesprekken uit de podcast Mino’s Imperium.

De transfer van Ibrahimovic leek aanvankelijk niet meer door te gaan, maar een interland tussen Nederland en Zweden in 2004 gooide roet in het eten. Van der Vaart raakte in dat duel geblesseerd door een actie van zijn ploeggenoot en reageerde daar na afloop woedend op. Die publieke veroordeling zorgde voor nieuwe spanningen in Amsterdam en voedde een scenario dat Raiola en Moggi nodig hadden.

“Of hij gaat naar Juventus, of hij gaat helemaal nergens heen! En hij speelt niet meer met Van der Vaart”, zei Raiola in een van de opgenomen gesprekken. Volgens hem maakte Ibrahimovic zelf ook duidelijk dat zijn toekomst niet meer in Amsterdam lag: “Jullie weten dat ik hier niet meer speel. Jullie kunnen doen wat jullie willen! Als jullie me willen verkopen, dan heeft Mino een club.”

Op de slotdag van de transferperiode kreeg Juventus uiteindelijk zijn zin: Ajax verkocht Ibrahimovic voor zestien miljoen euro. Moggi kijkt er in de podcast met trots op terug: “Het boterde bij Ajax niet echt tussen Zlatan en Van der Vaart. Dus dat was een andere manier om hem weg te laten gaan. Door een ruzie te ontketenen. Het is verzonnen door mij en Mino. Een vooropgezet plan om weg te kunnen.”