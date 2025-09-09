Live voetbal 1

'Ajax was de grootste vergissing van mijn leven, huichelaars en profiteurs maakten het onmogelijk'

'Ajax was de grootste vergissing van mijn leven, huichelaars en profiteurs maakten het onmogelijk'
Frank Hoekman
9 september 2025, 11:29

Paul Römer noemt zijn korte periode als commissaris bij Ajax 'de grootste teleurstelling uit mijn werkzame leven'. De televisieproducent en zoon van wijlen acteur Piet Römer (o.m. bekend van Baantjer) trad in 2010, te midden van de 'fluwelen revolutie' van Johan Cruijff, toe tot het toezichthoudend orgaan van de Amsterdamse club, maar stapte negen maanden later alweer op.

Römer was van kinds af aan al supporter van Ajax en hoefde dus niet lang na te denken toen hij gevraagd werd om zitting te nemen in de rvc van de club. "Wie kan daar nou nee tegen zeggen?", schrijft hij in zijn biografie Wat is gewoon?, die op 4 september jongstleden verscheen bij uitgeverij Tens Media. Römer was aanvankelijk onder de indruk van de visie van Cruijff, maar toen de legendarische Nummer Veertien zijn eigen kandidaat-directeur naar voren schoof ontstond een 'onhoudbare machtsstrijd' met de rvc, die uiteindelijk voltallig op zou stappen.

'Johan was Johan, een bijzonder mens die in zijn eigen werkelijkheid leefde'

"We werden overspoeld door de pers, de harde kern en de publieke opinie", blikt Römer in zijn biografie terug op zijn roerige avontuur als Ajax-commissaris. "Nee, de wereld van het voetbalbestuur bleek niet mijn wereld. Geef mij maar de media, die begrijp ik beter." Cruijff zelf neemt hij dat overigens niet kwalijk. "Johan was Johan, een bijzonder mens die in zijn eigen werkelijkheid leefde. Het waren de mensen om hem heen, de profiteurs en huichelaars, die het onmogelijk maakten", schrijft de televisieproducent.

