Aan dit gedrag ergeren trainers zich bij Ajax-aanwinst Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
10 september 2025, 08:49

Jürgen Geril van Het Nieuwsblad heeft zich tegenover Ajax Showtime uitgelaten over de transfer van Kasper Dolberg naar Ajax. De journalist van het Belgische medium kan haarfijn uitleggen wat de kwaliteiten van de Deen zijn, maar noemt ook een puntje waaraan sommige trainers zich geregeld opvraten.

Ajax haalde Dolberg op Deadline Day terug naar Amsterdam voor zo’n tien miljoen euro. ‘Een serieuze aderlating voor Anderlecht’, zo omschrijft Geril het vertrek van de Deense spits. De journalist legt uit wat de supporters van de Amsterdamse club vooral niét moeten verwachten van Dolberg. “Dolberg was bij Anderlecht niet de spits die heel veel ging druk zetten, in alle hoeken dook en achter elke bal aanrende. Sommige trainers ergeren zich daaraan. Zij willen een spits die heel veel werk verricht”, zegt hij.

Geril zag dat de 27-jarige aanvalsleider in sommige wedstrijden weleens ‘op een eiland’ speelde. “De ploeg trok zich dan heel diep terug en het liet Dolberg tegen twee sterke verdedigers spelen. Dat is niet zijn spel.”

De verslaggever van Het Nieuwsblad gaat vervolgens snel verder op de positieve punten van de spits. “Zet Dolberg in de zestien, geef hem een goede bal en negen van de tien keer is het een doelpunt. Dat is een ongelooflijke kwaliteit die hij heeft. Ik heb hem geweldige doelpunten zien maken. Onder meer met een volley, waarbij hij de bal in de winkelhaak knalt. Dat was zijn grote kwaliteit”, aldus Geril.

Francesco Farioli

Amsterdamse rappers scoren hit in Portugal na overstap Farioli

'Ajax was de grootste vergissing van mijn leven, huichelaars en profiteurs maakten het onmogelijk'

'Ajax was de grootste vergissing van mijn leven, huichelaars en profiteurs maakten het onmogelijk'

Andries Noppert/ManchesterUnited

Andries Noppert stond in de belangstelling van Manchester United

avatar

Dus die man zegt eigenlijk dat spelers positieve en negatieve punten hebben. Goh, verrassend.

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
6
11
14
2
Sint-Truiden
6
7
14
3
Mechelen
6
2
11
4
Club Brugge
5
3
10
5
Anderlecht
5
4
9

