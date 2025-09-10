Kraay junior ziet grote blunder bij Ajax: ‘Plank volledig misgeslagen’

Hans Kraay junior vindt dat Ajax een grote fout heeft gemaakt met de opvolging van Jordan Henderson. Na het vertrek van de ervaren Engelsman zette de Amsterdamse club in op een ervaren vervanger, maar kwam uiteindelijk op de proppen met James McConnell.
Ajax nam afgelopen zomer afscheid van Henderson, die als grote leider van de Amsterdammers fungeerde. De 35-jarige controleur vertrok naar Brentford, waardoor technisch directeur Alex Kroes op zoek moest naar een nieuwe ervaren middenvelder. Gedurende de hele zomerse transferperiode slaagde Ajax er echter niet in om een speler met hetzelfde profiel als Henderson binnen te hengelen.
Daar proeven de Amsterdammers nu de gevolgen van, zo vindt Kraay junior. “Er is volle bak Ajax-heimwee naar de verketterde Henderson. De ervaren regelaar, die weliswaar niet fit binnenkwam, maar al snel het boeltje prima bij elkaar hield, en lekker met zijn kont tegen de centrale verdedigers aan. Dat moest nou eventjes met een ervaren opvolger worden ingevuld, als ik Alex Kroes goed heb begrepen”, schrijft hij in zijn column voor Voetbal International.
Ook over de opvolging van de middenvelder is de journalist van ESPN niet te spreken: “Nou, dan heb je al een jonge (Jorthy, red.) Mokio, die daar kan spelen, maar dat is niet ideaal. En dan ga je nog een jonge jongen bij Liverpool (McConnell, red.) halen, die daar absoluut zijn sporen nog niet verdiend heeft. Dus de Ajax-leiding heeft de plank volledig misgeslagen met de opvolging van Henderson”, is Kraay junior kritisch.
laten we maar eerst kijken hoe die het gaat doen. Als hij net als Gloukh in het verleden feijenoord bijvoorbeeld heel veel pijn gaat doen praat niemand er meer over.
Hans Kraaij moet niet zo zwetsen. Als je een vervanger zoekt moet je er ook maar één kunnen vinden die voor je club betaalbaar is, plus je moet ook iemand hebben die graag wil komen. Ajax zit nu eenmaal niet in de positie dat de club het allemaal voor het uitkiezen heeft. Dat is wat Hans Kraaij ook weet, dus hij roept maar wat. Iedereen weet dat trouwens. Waren er andere spelers die misschien een betere keuze waren? Wellicht, maar dat geldt voor elke speler bij elke club. Of Ajax de plank heeft misgeslagen zal moeten bijken, maar ook dát is altijd zo. Kortom: het hele bericht gaat weer eens helemaal nergens over.
@Robson Arena heeft beelden gezien van Mc Connel op YouTube waardoor hij helemaal fan is geworden. Dat Ajax er volgend jaar niks aan verdiend en gratis de deur uitloopt maakt hem niks uit, ook dat hij de ontwikkeling van Mokio in de weg staat maakt ook niet uit.. spelers uit de jeugd interesseren hem niet.
Met een ervaren middenvelder zou Mokio bijna nooit spelen. Nu met een jonge gast daar zal hij veel meer minuten maken. Ik denk dus dat ze de spijker op de kop hebben geslagen als de prioriteit bij het opleiden en beter maken van Mokio ligt.
Wederom slechte cooking van kroes. Net zoals Glock en Moro. Daar slaan ze de plank ook helemaal mis mee. Werden al snel gewisseld. Eerdaags Inter verwacht wel een grote overwinning van ajax. Anders zou het een schande zijn.
Zo is dat. Nu heb je in feite 2 jonge talentvolle spelers op het middenveld die allebei de kansen gaan krijgen. En er was pasgeleden nog een bericht dat nog andere jeugdspelers naar het eerste gaan worden overgeheveld. O.a. Bounida en Steur. Ajax heeft als vanouds oog voor de jeugd en daarmee ook voor de toekomst.
Hurricane, beter je huiswerk maken. Ajax betaalt 1,5 mln aan huur en oude Henderson verdiende ruim 7 mln totaal bij Ajax, dus ruim 5 mln besparing. Prent nou eens een keer in jouw hoofd dat de 178 mln leningen op de balans van de voetbalclub Ajax als een beursgenoteerd bedrijf zijn. Dit heeft niets te maken met aflossingen van schulden. Een balans is een momentopname hoe een bedrijf ervoor staat. Het belangrijkste van de balans is het eigen vermogen van de club wat bij Ajax op 235 mln staat in tegenstelling tot jouw club die bijna nul eigen vermogen bezit. Het eigen vermogen zegt wat over hoe rijk een club c.q. bedrijf is.
