Kraay junior ziet grote blunder bij Ajax: ‘Plank volledig misgeslagen’

Hans Kraay junior vindt dat Ajax een grote fout heeft gemaakt met de opvolging van . Na het vertrek van de ervaren Engelsman zette de Amsterdamse club in op een ervaren vervanger, maar kwam uiteindelijk op de proppen met .

Ajax nam afgelopen zomer afscheid van Henderson, die als grote leider van de Amsterdammers fungeerde. De 35-jarige controleur vertrok naar Brentford, waardoor technisch directeur Alex Kroes op zoek moest naar een nieuwe ervaren middenvelder. Gedurende de hele zomerse transferperiode slaagde Ajax er echter niet in om een speler met hetzelfde profiel als Henderson binnen te hengelen.

Artikel gaat verder onder video

Daar proeven de Amsterdammers nu de gevolgen van, zo vindt Kraay junior. “Er is volle bak Ajax-heimwee naar de verketterde Henderson. De ervaren regelaar, die weliswaar niet fit binnenkwam, maar al snel het boeltje prima bij elkaar hield, en lekker met zijn kont tegen de centrale verdedigers aan. Dat moest nou eventjes met een ervaren opvolger worden ingevuld, als ik Alex Kroes goed heb begrepen”, schrijft hij in zijn column voor Voetbal International.

Ook over de opvolging van de middenvelder is de journalist van ESPN niet te spreken: “Nou, dan heb je al een jonge (Jorthy, red.) Mokio, die daar kan spelen, maar dat is niet ideaal. En dan ga je nog een jonge jongen bij Liverpool (McConnell, red.) halen, die daar absoluut zijn sporen nog niet verdiend heeft. Dus de Ajax-leiding heeft de plank volledig misgeslagen met de opvolging van Henderson”, is Kraay junior kritisch.