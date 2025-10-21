Italiaanse analist is woedend over Giménez: 'Hij houdt iedereen voor de gek'

heeft afgelopen zondagavond geen nieuwe vrienden gemaakt. De spits van AC Milan won voor zijn team een strafschop, die volgens analist Pasquale Bruno geen penalty had moeten zijn. "Hij houdt iedereen voor de gek", luidt het oordeel.

Giménez heeft het nog altijd zwaar sinds zijn transfer van Feyenoord naar Milan. Ondanks een transfersom van 32 miljoen euro kan de Mexicaan niet overtuigen in Italië. In 2024/25 maakte de spits nog vijf doelpunten in veertien wedstrijden, maar die productie is flink gestokt. Giménez scoorde in zeven duels, waarbij hij vaak in de basis stond, nog geen Serie A-doelpunt. Zijn enige treffer dit seizoen kwam tijdens het Coppa Italia-duel met Lecce (3-0).

Zondag was Giménez als invaller wel erg belangrijk voor zijn ploeg. Bij een 1-1 stand kreeg de spits een kleine tik in het gezicht van Fabiano Parisi, waarna hij besloot te gaan liggen. De arbiter vond het een strafschop waard en wees naar de stip. Rafael Leao ging achter de bal staan en schoot Milan naar de overwinning.

Bruno vindt het voor Giménez favorabele besluit belachelijk, zo stelt de analist in gesprek met TuttoMercato. "Die spits van Milan, die zwak presteert, heeft ons allemaal voor de gek gehouden. Hij houdt niet alleen de Fiorentina-supporters voor de gek, maar alle Italiaanse voetbalfans. Iedereen “Niet alleen de Fiorentina-fans, maar alle Italiaanse voetbalsupporters. Iedereen moet dit belachelijke gedrag aanschouwen. Wie dit doet, is een vervelende speler, en niemand praat erover."

Ook de voormalige scheidsrechter Andrea Da Marco wist niet wat hij zag. "Hij (Giménez, red.) overdrijft zijn duikeling enorm. Dit seizoen hebben we al veel spelers dit zien doen: wanneer ze worden geraakt, doen ze net alsof ze omvergeslagen worden. Het scheidsrechtercomité doet onderzoek hoe ze dit kunnen bestraffen. Dit gedrag moet uit het voetbal worden gehaald, anders gebeurt het zondag weer", zei Da Marco tegen Corriere dello Sport.