Heeft Santiago Giménez een basisplaats tegen Feyenoord? In Italië lijken ze het antwoord al te weten

De ontmoeting met AC Milan in de tussenronde van de Champions League staat voor Feyenoord uiteraard niet alleen in het teken van het bereiken van de achtste finales, maar betekent vooral een heel snel weerzien met . De Mexicaan transfereerde begin deze week voor een bedrag van maximaal 35 miljoen euro naar AC Milan en keert komende woensdag al terug in De Kuip. Omdat naar verluidt zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Empoli aan de aftrap verschijnt, mag Giménez zich opmaken voor een basisplaats tegen zijn oude werkgever.

Dat verwacht het doorgaans goed geïnformeerde La Gazzetta dello Sport althans. AC Milan heeft een nogal opwindende eerste week van februari achter de rug. De ploeg van trainer Sérgio Conceição pakte vorige week zondag een knap punt tegen stadgenoot Internazionale en verwelkomde in de laatste dagen van de transferwindow nog een aantal nieuwe spelers. Nadat Kyle Walker al op huurbasis de overstap had gemaakt van Manchester City naar AC Milan, streken ook onder meer Giménez en Félix neer in de Noord-Italiaanse stad. Félix wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Chelsea. De Portugees is niet goedkoop: AC Milan betaalt een huurprijs van naar verluidt vijf miljoen euro.

Als het debuut van Félix een voorbode is geweest, dan gaat AC Milan veel plezier aan hem beleven. De voormalig aanvaller van onder meer Atlético Madrid en FC Barcelona was afgelopen woensdag in de bekerwedstrijd tegen AS Roma meteen trefzeker voor zijn nieuwe ploeg. Hij maakte zo’n twintig minuten voor tijd de beslissende 3-1, op aangeven van Giménez, die evenals Félix dus een geslaagd debuut beleefde. Zaterdagavond debuteren beide winteraanwinsten mogelijk in de Serie A. Voor AC Milan staat het bezoek aan Empoli op het programma. Zowel La Gazzetta dello Sport als Football Italia verwacht dat Conceição in de competitiewedstrijd een basisplaats voor Félix in petto heeft. Giménez zal het mogelijk moeten doen met een reserverol. Dat zou goed nieuws betekenen voor het eerste treffen met Feyenoord in de tussenronde van de Champions League.

“João speelt zaterdagavond zijn eerste wedstrijd als basisspeler - eventuele verrassingen daargelaten - terwijl Santi waarschijnlijk nog een paar dagen moet wachten”, zo schrijft La Gazzetta dello Sport. “Waarschijnlijk ‘maar’ tot woensdag, wanneer hij de Champions League-hymne zal horen op het veld dat van hem was, dat van Feyenoord. De Mexicaan moet zijn lichamelijke conditie nog verbeteren na de lichte blessure die hij opliep in de laatste wedstrijd met de Nederlandse club”, zo klinkt het. Volgens de roze sportkrant is Giménez hersteld van de blessure die hem in de uitwedstrijd tegen LOSC Lille in de Champions League al in de eerste helft naar de kant dwong, maar zouden Conceição en zijn assistenten hebben gemerkt dat de Mexicaan ‘nog steeds wat traag is’ en zijn zij nog ‘niet overtuigd’ van diens lijf-aan-lijfgevechten. “Daarom is het ede bedoeling om hem te doseren, in ieder geval in Empoli. Félix daarentegen maakte indruk op de technische staf.”

Op zoek naar een woning

Waar Giménez en Félix binnen de lijnen elkaars concurrenten dreigen te worden, zitten zij daarbuiten in hetzelfde schuitje. Zowel de Mexicaan als Portugees verblijft nog geen week in Milaan, waardoor er nog veel geregeld moet worden. “Ze worden met dezelfde problemen geconfronteerd, aangezien ze slechts een paar dagen na elkaar in Milaan zijn geland. Dankzij de structuur die de club aan de Via Aldo Rossi beschikbaar stelt aan zijn spelers om hen te helpen met al hun behoeften buiten het veld (er zijn medewerkers of adviseurs van I Rossoneri die zorgen voor het vinden van een huis, scholen voor hun kinderen, babysitters, Italiaanse cursussen, etc.), zal hun vestiging makkelijker zijn. Ze verblijven momenteel in het hotel nabij San Siro waar Walker ook verblijft en dat werd gebruikt door Conceição (de coach heeft onlangs een huis gevonden”, zo klinkt het. “Beiden zijn echter op zoek naar een appartement in Milaan: Santi wordt bij de zoektocht geholpen door zijn vrouw Fernanda, João door zijn ouders. Wie weet worden de twee wel buren, zoals in het verleden bijvoorbeeld Inter-spelers Lautaro Martínez en Romelu Lukaku gedurende hun eerste periode bij I Nerazurri.”

