Populaire Giménez direct belangrijk bij AC Milan: 'Hij begrijpt het gelijk'

liet zich bij zijn debuut voor AC Milan direct gelden. De Mexicaanse spits, die eerder deze week de overstap maakte van Feyenoord naar de Rossoneri, gaf een assist op , een andere nieuwkomer. Na afloop kon de 23-jarige goaltjesdief rekenen op de nodige complimenten.

AC Milan nam het woensdagavond in de Coppa Italia op tegen AS Roma, de ploeg van onder meer Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine. Na 59 minuten spelen kwam Giménez samen met Felix in de ploeg voor respectievelijk Tammy Abraham en Christian Pulisic, bij een 2-1 stand in het voordeel van de Milanezen. Giménez had slechts elf minuten nodig om van belang te zijn voor AC Milan. Met een splijtende pass door het hart van de AS Roma-defensie bereikte de Mexicaan de andere nieuwkomer Félix, die de bal over doelman Mile Svilar wipte.

Trainer Sergio Conceição gaf tegenover de Italiaanse pers aan blij te zijn met zijn nieuwe aanvallers, maar wil niet te hard van stapel lopen. "Ik ben ook erg blij met de twee nieuwe aanvallers", aldus Conceição. "Maar we hebben nog niets gewonnen, er zijn nog drie wedstrijden om de trofee te winnen. João en Santiago hebben pas één keer getraind, maar begrepen het gelijk."

"Ik was bang dat het buitenspel was", vervolgt de Portugese coach over het treffer waarbij Giménez de assist gaf. "Het is een mooi doelpunt, het stelde de overwinning veilig en bracht ons naar de halve finale. Nu moeten we aan de slag voor de volgende wedstrijd tegen Empoli, een team waar ik graag naar kijk, ook al waren hun recente resultaten niet geweldig, maar de Serie A is erg moeilijk."

AC Milan-fan vergelijkt Giménez en Félix met Shevchenko en Kaká

Bij de fans van AC Milan kunnen Giménez en Félix in ieder geval niet meer stuk. Zo grapte een van de supporters op X: "Ik ga mijn kinderen vertellen dat dit Félix en Gimenez zijn", met een foto van de grote Milan-legendes Andriy Shevchenko en Kaká.

Giménez populair bij AC Milan

Dat Giménez populair is bij fans van de Milanezen blijkt wel uit de verkoop van de Milan-shirtjes. De Mexicaan is verantwoordelijk voor 92 procent van de verkochte shirts op dit moment. De komst van Giménez legt AC Milan sowieso geen windeieren, de Italiaanse grootmacht zag de online verkoop met liefst 388 procent toenemen en de de verkoop van gepersonaliseerde shirts zelfs met 543 procent. Negen procent van die shirts is uiteindelijk verkocht aan Nederlanders.

De debutanten slaan toe! 🤩

Santiago Gimenéz met een heerlijk balletje op die andere debutant João Félix: 3-1 🌟#ZiggoSport #CoppaItalia #MilanRoma — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2025 Le voy a decir a mis hijos que estos son Joao Félix y Santi Gimenez. #MilanRoma pic.twitter.com/v1ygV10eJP — Benítez (@RobertoBtz) February 5, 2025 🤯🇮🇹 Santiago Gimenez is already having a BIG impact at AC Milan:



📈 +388% increase in total online sales

📈 +543% in personalized jerseys sales

✍🏼 The US represented 42% 🇺🇸

✍🏼 Mexico represented 18% 🇲🇽



Santi’s jersey represents 92% of all jerseys sold right now! 🔥 pic.twitter.com/nzbVE2MwBI — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 4, 2025

