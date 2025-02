Geliefde spelersvrouw verlaat Nederland: 'Dank jullie voor alle liefde!'

en zijn vrouw Fer Serrano nemen via een boodschap op Instagram afscheid van Feyenoord en van de stad Rotterdam. De spits van Feyenoord werd maandag gepresenteerd bij AC Milan, dat inclusief bonussen zo’n 35 miljoen euro zou betalen.

Giménez en Serrano plaatsen allebei een ander bericht op Instagram. De aanvaller publiceert een videocompilatie van zijn tijd bij Feyenoord en schrijft: “Lieve Feyenoorders. Met veel gemengde gevoelens wil ik maar één ding zeggen: dank jullie wel. Dank jullie vanuit de grond van mijn hart voor alles wat jullie me hebben gegeven, voor al jullie liefde en passie. Ik hoop dat ik daar op z’n minst een deel van heb kunnen teruggeven. Dit is voetbal: het ene moment ben je hier, het volgende moment ergens anders.”

De afscheidsboodschap van Giménez is een ‘boodschap van pure dankbaarheid’, zegt de Mexicaan. “Ik kan jullie niet genoeg bedanken, namens mezelf en mijn gezin. Jullie hebben ons vanaf dag één met open armen ontvangen en ons thuis laten voelen. Samen hebben we prachtige dingen bereikt. Ik hoop dat jullie mij altijd zullen herinneren als een kind van God dat alles heeft gegeven voor de club. Ik zal jullie nooit vergeten. Onthoud altijd… You’ll never walk alone. Vaarwel, Feyenoord. Ik zal jullie voor altijd in mijn hart dragen. Met liefde, Santiago Giménez.”

In het kielzog van Giménez vertrekt ook zijn vriendin Serrano, die grote populariteit verwierf in Rotterdam. Zo nam ze plaats tussen de harde kern op de tribune, verscheen ze na een 2-3 zege van Feyenoord op Ajax (19 maart 2023) in een Feyenoord-shirt bij het stadion van de rivaal en vierde feest met de fans na een Champions League-zege op Lazio (25 oktober 2023). Op Instagram plaatst Serrano een fotoreeks van de mooie momenten die zij en haar man beleefden bij Feyenoord.

“Vanuit de grond van ons hart, dank jullie wel! Dank voor alle herinneringen. Ik ben enorm dankbaar voor alle liefde, alle steun die jullie ons hebben gegeven en voor alle momenten die voor altijd in ons hart zullen blijven. Jullie zijn echt de beste”, schrijft de 27-jarige partner van Giménez. “De afgelopen jaren zijn we omringd door liefde. We kunnen jullie niet genoeg bedanken. Rotterdam, ik hoop dat jullie ons altijd met liefde in het hart zullen herinneren. Ik hoop dat ik nog wat extra gekte naar deze plek heb gebracht, haha. We zullen jullie nooit vergeten. En onthoud altijd… You'll never walk alone. ❤️🤍🖤 Tot we elkaar weer zien. Voor altijd liefs, Fer en Santi.”

