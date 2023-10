Fer Serrano gaat twee minuten uit haar plaat en kan niet meer stuk bij de Feyenoord-supporters

Fer Serrano, de vriendin van Feyenoord-spits , heeft woensdagavond in De Kuip genoten van het optreden van haar vriend. Er zijn beelden opgedoken waarop te zien is dat de 25-jarige Mexicaan na afloop van het duel aan het feestvieren is met supporters en stewards van Feyenoord.

Met een grote glimlach loopt Serrano als het stadion voor een groot gedeelte al is leeggelopen van de tribunes af. Haar vriend, de bij de supporters enorm populaire Giménez, wist bij zijn Champions League-debuut twee keer te scoren en de Rotterdammers naar de zege te begeleiden. Giménez geldt als een absolute publiekslieveling in Rotterdam, maar zijn vriendin is ook populair in Rotterdam-Zuid. Samen met de supporters van Feyenoord vierde ze na afloop van de wedstrijd de overwinning in de Champions League