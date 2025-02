Giménez heeft met onsportieve actie grote impact: 'Dit kennen we van hem'

Een opvallend moment in de Serie A-wedstrijd tussen Empoli en . Verdediger Luca Marianucci van Empoli ontving een rode kaart voor een natrappende beweging richting Giménez, al werd het contact flink aangezet door de van Feyenoord overgekomen spits.

Op het moment van de rode kaart van Marianucci stond Milan al met tien man, want Fikayo Tomori was in de 55ste minuut weggestuurd met zijn tweede gele kaart. In minuut 65 was er contact tussen Marianucci en Giménez. Nadat Giménez zijn tegenstander met een uitgestrekte arm van zich afhield, ging Marianucci naar het gras en maakte hij een natrappende beweging.

Het contact leek erg licht, zag ook Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis. “Giménez gooit even een Mexicaanse truc eruit. Die kennen we wel. Hij probeert nu een rode kaart aan de andere kant terug te verdienen, laat ik het maar zo noemen. Hij ligt daar te kronkelen alsof hij nooit meer gaat opstaan. Dat kennen we wel een beetje van hem.”

Scheidsrechter Luca Pairetto werd evenwel naar de zijlijn geroepen en bekeek de beelden. Hij gaf Giménez een gele kaart en Marianucci een rode. Vlak daarna opende Rafael Leão de score voor Milan; een kwartier voor tijd maakte Giménez er 0-2 van, met zijn eerste treffer voor Milan.

ROOD 🔴



Invaller Santiago Giménez wordt nagetrapt, wat een rode kaart oplevert voor Empoli, waardoor het nu tien tegen tien is! 👀#ZiggoSport #SerieA #EmpoliMilan — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 8, 2025