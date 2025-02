'Hij speelt bij Feyenoord, maar straalt niks uit: alsof hij op een begrafenis is!'

Mario Been begrijpt niets van de keuze van Feyenoord-trainer Pascal Bosschaart om op te stellen, vertelt hij aan tafel bij De Eretribune. Volgens Been brengt de Kroaat aanvallend te weinig. Collega-analist Kees Kwakman is het eens en heeft bovendien kritiek op de uitstraling van Ivanusec.

Wanneer Feyenoord in de rust van het duel met Almere City gelijk staat, duidt Been waar het misgaat bij de Rotterdammers: “Het probleem bij Feyenoord op het moment is dat als ze het spel moeten maken, het gewoon veel te weinig is. Bosschaart heeft dan weer gekozen voor (Igor, red.) Paixão op ‘tien’, Ivanusec op links. Vandaar dat het aanvallend gebeuren alleen vanaf de rechterkant komt bij Feyenoord.”

De goal die Feyenoord via Julián Carranza maakte, werd aangegeven door Givairo Read. “Wéér door een back, niet door een buitenspeler”, verzucht Been. “Van Ivanusec, heb ik net gezegd, hoef je helemaal niks te verwachten.”

Ook Kwakman is niet te spreken over Ivanusec: “Dat is toch wel een triest verhaal, die jongen. Een speler als Carranza heeft wel pit, als je hem vergelijkt met Ueda. En ook bij Ivanusec zie je geen leven erin. Je mag toch wel een beetje wat uitstralen? Je speelt bij Feyenoord! Het is alsof hij op een begrafenis staat!”

Bosschaart lijkt het eens te zijn met de analisten en wisselt de middenvelder na de rust voor Oussama Targhalline, die tegen de verwachting in op de bank begon.

