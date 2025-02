Ihattaren kan schokkende overstap maken: 'Een enorme afgang'

Nu zijn voeten weer laat spreken in de Eredivisie, komt ook het gesprek over zijn interlandloopbaan op gang. Vrijdagochtend meldde ESPN dat de aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk is gepolst door de KNVB om voor Jong Oranje uit te komen. Desondanks zit Ihattaren niet bij de voorselectie van Jong Oranje die vrijdag werd bekendgemaakt voor oefenwedstrijden tegen Italië en Roemenië.

Als Ihattaren zijn ontwikkeling voortzet, dan komt interlandvoetbal wel weer in zicht. Het is dan echter nog de vraag voor welk land hij uitkomt. Volgens journalist Mike Verweij wordt er vanuit Marokko ‘heel hard getrokken’ aan de spelmaker. “Dat wordt nog heel interessant.” De journalist vindt het een gemiste kans dat Ihattaren vrijdag niet is opgeroepen voor Jong Oranje. “Dit had een signaal vanuit de KNVB naar Ihattaren kunnen zijn: je bent in beeld, er komt een jeugd-EK aan.”

“Als je hem hier niet bij zet...”, doelt hij op de voorselectie voor de oefenwedstrijden tegen Italië en Roemenië op respectievelijk vrijdag 21 maart en dinsdag 25 maart. “Hij mag voor Marokko uitkomen, óók als hij met Jong Oranje naar het EK gaat. Ik denk dat de KNVB - dat hebben ze ook met Hakim Ziyech gedaan - zit te slapen. Dat zou zorgelijk zijn.” Collega-journalist Valentijn Driessen betwijfelt dat. “Er zal toch wel contact zijn geweest? Dit soort berichten verschijnt niet zomaar. Er zal wel contact zijn tussen de KNVB en Ihattaren.”

'Afgang dreigt voor KNVB'

Verweij weet te melden dat Ihattaren op 2 februari is bekeken door de KNVB tijdens Almere City – RKC Waalwijk (1-4). In die wedstrijd scoorde hij eenmaal. “Ik denk dat er verder geen contact is. Ihattaren zit volgens mij zondag bij Goedemorgen Eredivisie. Dan zal hij misschien verklappen waar zijn toekomst ligt. Het zou een enorme afgang zijn als na Ziyech weer een speler voor Marokko kiest.” Ihattaren koos in november 2019 expliciet voor Nederland, maar speelde nooit een interland.

Driessen weet dat de druk op Ihattaren groot is. “Vanuit de Marokkaanse gemeenschap zag ik al wat filmpjes voorbijkomen met teksten als ‘dit is onze nieuwe international’ en ‘nu moet je kiezen voor Marokko’. Voor hem is het verschrikkelijk moeilijk, want hij moet nu in feite wéér de keuze maken die hij toen ook al maakte. Als hij nu een uitnodiging afslaat van de Marokkaanse bond voor het A-elftal, dan heb je de poppen aan het dansen in de Marokkaanse gemeenschap.” Ihattaren speelt vrijdagavond vanaf 20.00 uur met RKC tegen Fortuna Sittard.

