Voormalig Ajax-speler opnieuw gefileerd na rampzalig optreden op Old Trafford

heeft woensdagavond wederom geen al te beste beurt gemaakt bij Manchester United. De voormalig doelman van Ajax speelde een slechte wedstrijd en was samen met winteraanwinst verantwoordelijk voor de openingstreffer van Ipswich Town na slechts vier minuten. De Engelse media zijn dan ook onverbiddelijk voor de Kameroener, die onder meer een 2 als rapportcijfer krijgt.

In de vierde minuut leidde de twintigjarige Dorgu, deze winter door Manchester United voor zo'n dertig miljoen euro overgenomen van het Italiaanse Lecce, de openingstreffer van Jaden Philogene in. De linkervleugelverdediger had een verkeerde terugspeelbal op Onana, die achteraf gezien ook beter in zijn doel had kunnen blijven staan. Tot overmaat van ramp kreeg Dorgu vlak voor rust ook nog rood voor een kiezelharde overtreding op Omari Huchinson.

LEES OOK: 'Clowneske' Onana krijgt keiharde kritiek na horrorshow in Manchester United-shirt

"Niet veel mensen zullen zijn naam nog op hun shirt nemen na zijn nachtmerrie-avond. Het duurde vijf minuten voor hij een schokkende assist gaf op de tegenstander. Kan het nog erger? Zeker weten. Vervolgens pakte hij ook nog een rode kaart", kraakt The Sun de Deense linksback. "Maar het feit dat hij niet de slechtste was bij United toont aan hoe slecht Onana was", richt de krant zich vervolgens tot de voormalig Ajax-doelman.

De Kameroener, die van medio 2016 tot medio 2022 het doel verdedigde bij Ajax, krijgt van de krant namelijk een 2. "In een seizoen vol blunders is hij op zijn minst consistent, te beginnen met zijn rol bij de eerste tegengoal. Dorgu was de hoofdschuldige, maar Onana was ook verantwoordelijk. Hij had in zijn doel moeten blijven of moeten schreeuwen dat hij de bal zou pakken. Hij deed geen van beide. Vervolgens stond hij ook aan de grond genageld toen een voorzet werd binnen gekruld. Daarmee doet hij een gooi naar een van de slechtste aankopen van United ooit", luidt het vernietigende oordeel.

LEES OOK: Ten Hag openhartig over periode bij Manchester United: 'Als ik iets mis...'

Manchester United moet vervanger halen voor Onana

Manchester Evening News was wat coulanter voor Onana en gaf een 4, terwijl de Daily Express een 3 uitdeelde. "Een nieuwe doelman moet hoog op de agenda van United staan ​​voor de zomer. Erik ten Hags rampzalige beslissing om de altijd betrouwbare David de Gea te vervangen door Onana wordt onderschat tussen alle andere slechte rekruteringskeuzes van de Nederlander door", klinkt het.

Ook de Daily Mail heeft een 3 als cijfer voor Onana. "Het was een belachelijke beslissing om daar uit te komen. Hij slaagde er vervolgens in om dat moment te overtreffen met een nog flagrantere fout bij de voorzet", wordt de doelman gekraakt. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Onana beoordeeld wordt met zulke lage rapportcijfers. Na het duel met Brighton & Hove Albion moest de 28-jarige doelman het ook flink ontgelden. Destijds gaf de lokale krant Manchester Evening News hem een 2.

