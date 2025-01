Voormalig Ajacied krijgt met gênante 2 het allerlaagste cijfer bij Manchester United

, en hebben zondagavond geen goede indruk gemaakt in het shirt van Manchester United. De voormalig spelers van Ajax krijgen alle drie zware onvoldoendes voor het optreden tegen Brighton & Hove Albion (1-3 verlies) op Old Trafford.

Manchester United won midweeks nog van Southampton op Old Trafford, maar kreeg het zondag niet voor elkaar om het publiek opnieuw te vermaken. Het sterke Brighton & Hove Albion zegevierde in Manchester en dat was niet onverdiend. In de hele wedstrijd kwam Manchester United maar tot één schot op doel. Dat was de strafschop van aanvoerder Bruno Fernandes.

Logischerwijs klinkt er dan ook flinke kritiek in de Engelse media. De lokale krant Manchester Evening News is hard voor een aantal spelers. Het allerlaagste cijfer is uitgedeeld aan Onana. De doelman, die opnieuw opzichtig blunderde, krijgt een gênante 2: "Hij bleef op zijn lijn staan bij Kaoru Mitoma's goal en maakte een enorme blunder bij de beslissende treffer van Georginio Rutter", zag de krant.

Bekijk onderstaand de beelden van de blunder van André Onana:

Nah Onana is the worst keeper in the league. Bruv he cost £50m. Hawler pic.twitter.com/DaUXuHTOH1 — CFCDatro (@CFCDatro) January 19, 2025

Ook Mazraoui kreeg een belabberd cijfer voor zijn wedstrijd op Old Trafford. De voormalig rechtsback van Ajax heeft een 3 ontvangen als beoordeling en dat had vooral te maken met het feit dat hij grote moeite had met Mitoma, die hem namens Brighton & Hove Albion meerdere keren te slim af was.

Het lichtpuntje: Joshua Zirkzee

Een lichtpuntje was de wedstrijd van spits Joshua Zirkzee. Hij krijgt met een 6 een voldoende voor zijn wedstrijd tegen Brighton: "Hij zette zijn vorm voort, dit keer als basisspeler in plaats van invaller, door effectief druk te zetten en een strafschop te verdienen toen Carlos Baleba hem vastpakte", zag de krant.