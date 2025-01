André Onana begaat smerige actie bij Jan Paul van Hecke, die met pijn neervalt

heeft zondagmiddag voor irritatie gezorgd bij Brighton & Hove Albion-verdediger . De doelman ging in het duel tegen The Seagulls bij een hoekschop stiekem op de voet van de Nederlander staan. Van Hecke ging vervolgens naar de grond.

Brighton & Hove Albion kreeg in de 70ste minuut van de wedstrijd een hoekschop, waarna Van Hecke bij Onana ging staan. Op die manier wilde de oud-verdediger van SC Heerenveen en NAC Breda het de doelman lastig maken op zijn doel uit te kunnen komen. Nog voordat de hoekschop genomen werd én Van Hecke iets had gedaan, besloot Onana in te grijpen.

Artikel gaat verder onder video

De doelman uit Kameroen zette een stap naar voren en ging met zijn noppen vol op de voet van Van Hecke staan, die vervolgens in het doel van Manchester United naar de grond ging. Harry Maguire beklaagde zich vervolgens bij Van Hecke, aangezien het 'tikje' van Onana in de ogen van de Engelse verdediger van Manchester United wel meeviel.

Koert Westerman, de presentator van dienst bij het duel in de Premier League, kon de bewuste actie van Onana niet waarderen: "Hij geeft hem een tik op zijn schoen. Subtiel, maar niet met 88.000 camera's op Old Trafford. Dit is zeer onsportief van André Onana. Van Hecke heeft gelijk", zei Westerman.

Op onderstaande afbeelding is te zien dat Onana op de voet van Van Hecke gaat staan. De verdediger gaat vervolgens naar de grond: