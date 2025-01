'Clowneske' Onana krijgt keiharde kritiek na horrorshow in Manchester United-shirt

is zondag gefileerd in de Engelse media na zijn optreden tegen Brighton & Hove Albion. De doelman van Manchester United ging in het Premier League-duel gigantisch in de fout. Ook ploeggenoot krijgt er flink van langs.

Een kwartier voor tijd liet Onana bij een 1-2 tussenstand in het voordeel van Brighton een vrij makkelijke voorzet van Yasin Ayari uit zijn handen glippen. De bal belandde vervolgend voor de voeten van de ingevallen Georginio Rutter, die wel raad wist met het cadeautje van de voormalig Ajax-doelman. De spits bracht de eindstand op 1-3.

Het lokale Manchester Evening News kraakt het optreden van de Kameroener en geeft hem een 2 als rapportcijfer. "Hij was na vijf minuten betrokken bij de openingstreffer van Yankuba Minteh, was te zwak bij de afgekeurde goal van Joao Pedro, stond vast op zijn lijn bij die van Mitoma en maakte een blunder bij de aansluitingstreffer van Georginio Rutter", klinkt het.

De Daily Express is ook keihard van Onana en geeft eveneens het rapportcijfer 2 aan de goalie. Daarbij wijst het vooral naar de ketser bij de 1-3 van Brighton. "Een fout zó erg, die zie je nog niet eens in een Sunday League game. Een horrorshow", is het medium vernietigd voor de doelman.

The Guardian beseft dat Manchester United net als tegen Southampton, toen het na een 0-1 achterstand met 1-3 wist te winnen, nog kansen kreeg om terug te komen. "Maar als het moeilijk is heb je geen blunder van je keeper nodig om de tegenstander een voorsprong van twee doelpunten te geven", aldus de krant, die de blunder van Onana met lede ogen aanzag. "Net nadat hij zijn nieuwe clowneske blunder toe had gevoegd aan zijn uitpuilende catalogus aan blunders, sloeg hij zijn handen voor zijn gezicht."

De Daily Mail is iets minder hard voor Onana, zo stelt het medium dat de doelman bij de eerste twee treffers van Brighton in de steek is gelaten door zijn verdediging. "Maar toen kwam zijn kolossale blunder, waarbij hij morste, en Georginio Rutter in staat stelde om de 1-3 te maken", schrijft Nathan Salt.

De Ligt naast Onana de gebeten hond

Niet alleen Onana krijgt flink wat te verduren in de Engelse kranten, ook De Ligt ontvangt gepeperde kritiek. De Oranje-international wordt door zowel Manchester Evening News als Daily Express beoordeeld met een 4. "Besloot op bizarre wijze naar binnen te stappen toen de bal van Baleba over de bovenkant ging en de Nederlander werd daardoor verrast. Zag er niet helemaal op zijn gemak uit in de achterhoede en en faalde toen hij de verschrikkelijke fout van Onana moest repareren."

