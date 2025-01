Ruben Amorim steekt mes in de rug van eigen spelers met pijnlijk interview

Ruben Amorim draait er niet omheen: het huidige Manchester United is het slechtste elftal in de geschiedenis van van de club: "We moeten erkennen dat het heel slecht is", zo geeft de oefenmeester van The Mancunians toe na de nederlaag tegen Brighton & Hove Albion.

"Stel je even voor wat dit betekent voor de fans van Manchester United", begint Amorim op de persconferentie van Manchester United: "Ze krijgen een nieuwe coach die vaker verliest dan de vorige coach", doelt Amorim op Erik ten Hag: "Ik ben me daar zeer bewust van. Iedereen onderpresteert hier. De tegenstanders zijn beter dan ons. Er zijn veel zaken waar we niet constant in zijn. Het is een zware periode", zegt Amorim, die zijn elftal vervolgens het slechtste Manchester United ooit noemt.

De coach, die met hoge verwachtingen overkwam van het Portugese Sporting Portugal, geeft aan dat hij vast wil houden aan hetgeen waar hij nu mee bezig is op Old Trafford: "Ik ga niet veranderen, wat er ook gebeurt. Ik weet dat we weer succesvol kunnen worden, maar ik ben ook niet naïef en besef dat we nu moeten zien te overleven."

Manchester United leek de afgelopen weken de weg omhoog ingeslagen te hebben door op indrukwekkende wijze een punt te pakken op bezoek bij Liverpool en te winnen in de FA Cup bij Arsenal. Toch blijft het veel té wisselvallig bij de nummer dertien van de Premier League, zo bleek ook zondag tegen Brighton (1-3 verlies).

