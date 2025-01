AS Roma meldt zich voor Rensch, flinke vraagprijs Ajax bekend

AS Roma heeft zich officieel bij Ajax gemeld voor , zo weet transferexpert Gianluca di Marzio. De Amsterdammers verlangen een bedrag van tien miljoen euro voor de verdediger, die aan het einde van het seizoen uit zijn contract loopt.

Dat AS Roma belangstelling heeft voor Rensch, is al langer bekend. Begin december werd het jeugdproduct van Ajax nog bestempeld tot topprioriteit. Inmiddels hebben de Romeinen zich volgens Di Marzio officieel in Amsterdam gemeld voor de verdediger. Roma hoopt Rensch deze winter nog in te lijven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mohamed Ihattaren blikt terug op zijn periode bij Ajax en is van één ding overtuigd

Hoewel Rensch komende zomer uit zijn contract loopt bij Ajax, zit de clubleiding erg hoog voor hem in de boom. Volgens de journalist verlangen de Amsterdammers een bedrag van liefst tien miljoen voor de rechtsback. Gezien het feit dat Rensch niet zo’n lang contract meer heeft, is de kans aanwezig dat Roma dit bedrag nog kan verlagen.

LEES OOK: 'Bij Ajax hebben trainer en spelers de handen al vol aan één lastige bankzitter'

Rensch baalt van Ajax

Rensch is ook nog in gesprek met Ajax over het verlengen van zijn contract, maar daar zijn beide partijen vooralsnog niet uitgekomen. “Ik heb er zelf ook niet voor gekozen om in deze situatie te zitten. Ik ben Ajax altijd dankbaar. Natuurlijk zijn er gesprekken. We zien wel hoe het loopt”, stelde de verdediger in november. “Ik verwijt de club eigenlijk wel dat ze getreuzeld hebben”, haalde hij uit naar Ajax.

Moet Ajax Devyne Rensch deze winter verkopen aan AS Roma? Laden... 75.9% Ja, voor 10 miljoen is een goede deal 16.8% Nee, hij moet blijven en verlengen 7.2% Ja, maar alleen voor een hoger bedrag 291 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vermeulen geniet van één iemand bij Ajax: 'Kom naar de NOS!'

Arno Vermeulen zou iemand van Ajax wel naar de NOS willen halen.