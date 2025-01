'Bij Ajax hebben trainer en spelers de handen al vol aan één lastige bankzitter'

Het is niet de vraag óf, maar wanneer zijn krabbel zet onder een nieuw contract bij Ajax. Zijn zaakwaarnemer Guido Albers bevestigde zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN dat de linkspoot voor twee jaar gaat verlengen. Volgens Ajax-watcher Johan Inan is het voor de club te hopen dat Berghuis zijn frustraties de baas blijft, mocht hij op de bank komen te zitten. De verslaggever van het Algemeen Dagblad stelt dat de trainer en spelers bij Ajax ‘de handen al vol hebben’ aan één ‘lastige’ bankzitter: .

Berghuis is de laatste weken, zo niet maanden, onderwerp van gesprek bij Ajax. De routinier werd bij aanvang van dit seizoen geacht de ploeg van trainer Francesco Farioli bij de hand te nemen. Hij begon goed, met een belangrijk doelpunt tegen Panathinaikos en een sterk optreden bij Jagiellonia Bialystok, maar liep eind augustus een blessure op die hem ruim twee maanden aan de kant zou houden. Daardoor miste hij een groot deel van de eerste seizoenshelft. Berghuis maakte begin oktober zijn rentree, maar heeft sindsdien niet zijn stempel kunnen drukken.

Waar Ajax-supporters zich serieus afvragen of hun club het aflopende contract van Berghuis wel moet verlengen, heeft daarover binnen de club geen moment twijfel bestaan. Dat schrijft Inan althans. “Wie denkt dat zijn vorm nog van invloed was op de speelruimte in de contractonderhandelingen heeft het mis. Voor Ajax was het klip en klaar: of Steven Berghuis in december nul of tien goals maakte, de club wilde twee jaar met hem door. Wat tijdens alle gesprekken als reden gold, is dat Berghuis in veel facetten de standaard vormt waar Ajax weer naartoe wil. Allereerst als speler”, zo klinkt het op de website van het Algemeen Dagblad.

Want Berghuis is, zo schrijft Inan althans, ‘technisch begaafd, kan snel denken en zoekt continu naar goals’. “Bij Ajax zijn ze overtuigd dat als de creatieveling nog fitter wordt, hij weer vaak het verschil zal maken.” Dat is hem dit seizoen dus nog niet écht gelukt. Hij maakte zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk vanaf de stip zijn eerste competitietreffer in deze jaargang. Inan ziet desalniettemin voldoende voordelen voor Ajax om het contract van Berghuis open te breken. “Hoe erg hij sportief ook worstelt, jonkies zullen hem in de discipline nooit zien verzaken. Voor de herintroductie van het topsportklimaat mag Berghuis niet ontbreken”, zo schrijft de clubwatcher, die Berghuis tevens prijst om zijn leiderschapskwaliteiten.

Nadelen van verlenging Berghuis

Maar nadelen zijn er ook, aldus Inan. “Sinds Berghuis in november opnieuw zijn rentree maakte, was hij bij geen goal betrokken. Een penalty tegen RKC had hij nodig om die lelijke serie te beëindigen”, zo klinkt het. Volgens Inan kun je je afvragen hoe beslissend een ‘oudere’ Berghuis in de nabije toekomst zal zijn als hij nu tegen clubs als PEC Zwolle, Almere City en RKC ‘zijn stempel niet kan drukken’. Daar komt bij dat Ajax onder Farioli een stuk minder dominant is aan de bal, waardoor Berghuis, indien hij op het middenveld speelt, vaker achter zijn tegenstander aan moet. “Daar, in de grotere ruimtes, ligt de kracht van Berghuis niet. Dat werd in het oefenduel met Stuttgart ook weer duidelijk.”

Bovendien is Berghuis 33 jaar en kampt hij regelmatig met blessures. “Door de fysieke beperkingen en een roulerende trainer zal Berghuis de komende jaren waarschijnlijk vaker op de bank belanden”, zo verwacht Inan. “Bij Ajax deed hij dat de afgelopen 4,5 jaar zelden. Berghuis stond er daarvoor al om bekend dat hij een reserverol slecht trok. Dan, en als het elftal slecht draaide, uitte hij zijn frustraties sneller.” En dat zou tot problemen kunnen leiden. “Maakt hij zich daar straks op zijn oude dag minder druk om? Het is voor Ajax te hopen. Trainer en spelers hebben de handen al vol aan één lastige bankzitter: Wout Weghorst”, zo stelt Inan.

Ajax nam Weghorst afgelopen zomer over van Burnley. De centrumspits was voor de winterstop vaker trefzeker dan Brian Brobbey, maar laatstgenoemde verscheen zaterdag tegen RKC aan de aftrap.

