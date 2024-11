Farioli wekt verbazing bij Berghuis, dag voor cruciale wedstrijd: 'Dacht dat hij een grapje maakte'

kwam wegens een vervelende blessure ruim twee maanden niet in actie voor Ajax, maar Francesco Farioli vertelde zondagavond na afloop van het thuisduel met PEC Zwolle al dat de routinier altijd heel betrokken is geweest bij het teamproces. Dat bleek wel voorafgaand aan De Klassieker tegen Feyenoord op 30 oktober jongstleden. Berghuis gaf vlak voor de aftrap een speech in de kleedkamer.

Hoewel Ajax onder Francesco Farioli duidelijk aan de betere hand was, heerste er in de aanloop naar De Klassieker in De Kuip bij de achterban niet heel veel vertrouwen in een goed resultaat. Dat had alles te maken met de wedstrijden vóór de kraker tegen Feyenoord. Ajax won weliswaar van Heracles Almelo, Qarabag en Willem II, maar speelde allesbehalve overtuigend en gaf vooral in de wedstrijden tegen Heracles en Qarabag een stuk meer kansen weg dan in de maanden ervoor. Feyenoord was daarentegen in bloedvorm, na overtuigende zeges op Go Ahead Eagles, Benfica en FC Utrecht.

De Rotterdammers waren op papier de grote favoriet voor een nieuwe overwinning in De Klassieker, maar daarvan kwam binnen de lijnen helemaal niets terecht. Ajax nam al heel snel een 0-2 voorsprong en hield die in het restant van de wedstrijd stevig vast. Farioli was na afloop zo trots als een pauw en benoemde ook Berghuis, die voor het eerst sinds lange tijd weer bij de wedstrijdselectie zat. De linkspoot kwam weliswaar niet in actie, maar had wel een belangrijk aandeel in de zege. “Hij gaf een speech. Toen hij het woord nam, moest ik bijna huilen”, zo vertelde Farioli na afloop over de speech van Berghuis.

“De trainer vroeg het me de dag ervoor, toen dacht ik dat hij een beetje een grapje maakte”, zo kijkt Berghuis bijna een maand later in gesprek met Voetbal International terug op dat moment. “Maar vlak voor de wedstrijd vroeg hij het opnieuw. Ik had niets voorbereid, maar heb gewoon een beetje op gevoel wat dingen gezegd.” Farioli liet na afloop van het duel met Feyenoord in het midden wat Berghuis precies had verteld en de voetballer zelf deelt zijn woorden liever ook niet met de buitenwereld. “Dat houd ik even tussen ons. Maar binnen 25 minuten was het 0-2, dus het werkte wel, haha!”

Berghuis niet verrast

De overwinning in De Klassieker was voor de buitenwereld het signaal dat Ajax inderdaad op de weg terug was en dat werd alleen maar sterker toen de Amsterdammers een paar dagen later ook wonnen van PSV. De werkwijze van Farioli slaat aan. Voor Berghuis geen verrassing. “Als je vanaf het begin aan een bepaalde werkwijze werkt, dan gaat zich dat gewoon uitbetalen. Er is vanaf het begin een heel duidelijke visie, iedereen is betrokken. Er is duidelijkheid over de manier van spelen, hoe we verdedigen, hoe we aanvallen. Natuurlijk is het soms nog wisselvallig, maar dat is ook een beetje voetbal natuurlijk”, aldus Berghuis.

