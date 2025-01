Ajax krijgt 53-voudig international aangeboden, maar zit niet te wachten op zijn komst

AS Roma heeft Ajax eerder deze transferwindow al proberen te overtuigen om mee te werken aan een overgang van . Volgens ESPN hoopten de Romeinen te kunnen betrekken bij een ruildeal met de Amsterdammers. Çelik had in dat geval de overstap van AS Roma naar de Johan Cruijff ArenA moeten maken, maar dat zag de huidige nummer twee van Nederland niet zitten.

Rensch houdt de gemoederen inmiddels al een tijdje bezig bij Ajax. De rechtsback is onder Francesco Farioli weliswaar onomstreden, maar momenteel is het de vraag of hij na het sluiten van deze transferwindow nog steeds te bewonderen is in Amsterdam. Deze maandag kwam naar buiten dat AS Roma zich officieel heeft gemeld in de Johan Cruijff ArenA. De Romeinen hebben al langer interesse in de vleugelverdediger, maar volgens verschillende media - waaronder Voetbal International - hebben ze nu ook een bod ingediend. Het voorstel van naar verluidt zo’n vijf miljoen euro is door Ajax echter van tafel geveegd.

LEES OOK: Ajax heeft dé opvolger van Devyne Rensch al in huis: 'Hij kan dat'

Dat bevestigen bronnen aan ESPN. Hetzelfde medium meldt maandagmiddag dat AS Roma eerder deze maand al heeft geprobeerd om tot overeenstemming te komen met Ajax. “De Romeinen zetten eerder deze transferperiode in op een ruildeal met de Turkse rechtsback Çelik, maar dat zag Ajax niet zitten”, zo klinkt het. Çelik, die op 17 februari 28 kaarsjes uitblaast, staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij AS Roma. De Italianen betaalden destijds ruim zeven miljoen euro aan LOSC Lille voor zijn komst. Çelik speelde daarvoor in zijn thuisland bij onder meer Bursaspor en Istanbulspor. De 53-voudig international droeg tot op heden 87 keer het shirt van AS Roma. Scoren deed hij nog niet, wel gaf hij vier assists.

De Amsterdammers hebben dus geen oren naar de komst van Çelik. Hoewel Rensch in het bezit is van een aflopend contract en komende zomer dus transfervrij van club zou kunnen ruilen, zet Ajax in op een hoge transfersom. Ook ESPN meldt dat de Nederlandse recordkampioen naar verluidt het dubbele verlangt van wat AS Roma in eerste instantie heeft geboden. Of de huidige nummer tien van Serie A bereid is om dat bedrag deze maand al op tafel te leggen óf liever tot de zomer wacht, zal moeten blijken. Mocht Rensch in januari al vertrekken, schakelt Ajax mogelijk door naar Youri Regeer van FC Twente.

