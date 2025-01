Afgang van Ajax is groot nieuws in buitenland: 'Nieuwe pagina in sportgeschiedenis'

Letland staat op zijn kop na de overwinning van RFS tegen Ajax (1-0). De kampioen van het Baltische land boekte donderdagavond zijn eerste Europese overwinning in de clubgeschiedenis en bracht de landelijke media in extase. De historische afgang van Ajax is groot nieuws in Letland.

Ajax blameerde zich donderdagavond gigantisch in de zevende speelronde van de Europa League. De Amsterdammers kwamen matig voor de dag in het ijskoude Riga, waar ze in de slotfase de deksel op de neus kregen. Adam Markhiev dompelde de ploeg van Francesco Farioli in rouw. “Sensatie in Riga. RFS behaalt een historische overwinning. De lijst met successen van Ajax is indrukwekkend met 36 landstitels, twintig nationale bekers en onder andere vier Champions League-titels”, schrijft het Letse TV3.

TVNET spreekt van ‘een nieuwe pagina in de Letse sportgeschiedenis’. “RFS verslaat het beroemde Ajax”, kopt het medium. Delfi komt met soortgelijke woorden: “RFS klopt een Nederlandse gigant Ajax op sensationele wijze.” Het medium voegt eraan toe: “Het was de eerste overwinning voor RFS in het hoofdtoernooi van de UEFA Europa League. Geen enkele Letse club had dit eerder gepresteerd. De wedstrijd trok het hoogste aantal toeschouwers in het Letse voetbal in de 21e eeuw: 10.233.”

“De Letse voetbalclub RFS behaalde een historische overwinning in de zevende ronde van de groepsfase van de UEFA Europa League tegen Ajax Amsterdam. De Letten hielden de viervoudig Europees kampioen ’droog’”, aldus Apollo, een ander Lets nieuwsmedium. LTV, de Letse staatstelevisie, omschrijft de zege als één van de meest ‘indrukwekkende overwinningen aller tijden’.

