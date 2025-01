Nederlandse kranten slopen Ajax: ‘Grootste afgang in de clubhistorie, onsterfelijk belachelijk in Europa’

De Nederlandse pers is daags na de blamage van Ajax tegen RFS hard voor de ploeg van Francesco Farioli. In de Letse vrieskou werden de Amsterdammers donderdagavond de eerste tegenstander waarvan RFS op Europees toneel wist te winnen. “Ajax maakt zich onsterfelijk belachelijk”, kopt De Telegraaf vernietigend.

Waar alle Nederlandse ploegen deze week wisten te winnen in Europa, ging Ajax pijnlijk ten onder in Letland. De club uit Riga, dat voorafgaand aan de speelronde slechts twee punten had gepakt, hield de Amsterdamse club in bedwang en sloeg in de slotfase toe via Adam Markhiev. Met een overwinning had Ajax uitstekende zaken gedaan voor de top-acht van de Europa League, terwijl de ploeg van Farioli nu (waarschijnlijk) slechts genoegen moet nemen met een tussenronde.

‘Ajax maakt zich onsterfelijk belachelijk in Europa’

De Telegraaf is vernietigend na de Amsterdamse afgang: “Ajax heeft zich onsterfelijk belachelijk gemaakt in Europa. In plaats van na de eerdere zeges van PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente het Nederlandse feest compleet te maken, blameerde het elftal van Francesco Farioli zich tegen het nietige RFS uit Letland.” De krant trekt een heldere conclusie aan het einde van het wedstrijdverslag van RFS – Ajax: “Het zorgde voor een van de grootste afgangen in de clubhistorie.”

‘Grootste Ajax-problemen komen tot uiting’

Het Algemeen Dagblad zag hoe ‘de grootste problemen van Ajax bij Letse afgang tot uiting kwamen’, en spreekt van een ‘ongekende blamage’. Het spreekkoor ‘schaam je kapot’ klonk voor het eerst sinds lange tijd weer vanuit het Ajax-uitvak. “Routiniers Remko Pasveer, Daniele Rugani en Wout Weghorst steken daarna de brede sintelbaan over. Jonkies volgen. Een tiental supporters vangt een shirt. Dat vormt voor hen voortaan als aandenken voor misschien wel de grootste Europese blamage van de club ooit”, schrijft het AD.

Ook Het Parool schreef over de ‘beschamende nederlaag’. “Na de nederlagen tegen Real Sociedad en Lazio Roma leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Maar na tachtig minuten worstelen, breien en bibberen in de vrieskou verspeelde Ajax zelfs een zeker lijkend punt tegen de nietige Letten”, begint de krant.

