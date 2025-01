'Amateuristisch' Ajax compleet afgemaakt in Ziggo-studio: 'Het lachertje van de week'

Ajax krijgt er stevig van langs na historische 1-0 nederlaag die in de Europa League werd geleden tegen FK RFS. Analisten Ronald de Boer en Youri Mulder spreken in de studio van Ziggo Sport van 'schaamte' om een 'amateuristisch' optreden van de recordkampioen van Nederland, tegen wie het nietige RFS de allereerste overwinning ooit in een Europees hoofdtoernooi wist te boeken.

In de studio zit voormalig Ajax-speler De Boer er ongelovig bij. "We hadden het er net over of ik dit zelf weleens heb meegemaakt. Eén keer volgens mij, tegen Maribor (in 1997, red.). Deze gaat ook in het rijtje van, hoe zal ik het zeggen... schaamte. Echt verschrikkelijk. Na alle euforie die we hebben meegemaakt met de Nederlandse clubs... En dit was, wat ik op voorhand al zei, op papier de makkelijkste."

Het nauwelijks bespeelbare veld in Letland was tijdens de wedstrijd al veelvuldig onderwerp van gesprek. "Natuurlijk, er zijn omstandigheden", zegt De Boer.

"Het veld was dramatisch en er was waarschijnlijk ook wind en kou, maar dan nog. Dan mag je hier niet van verliezen. Hier moet je gewoon met 4-0 of 5-0 van winnen, deze tegenstander."

Youri Mulder haakt in: "Ajax is het lachertje van de Nederlandse Europese week, eigenlijk hè? Allemaal goed gedaan, maar zij verpesten de boel een beetje", verwijst Mulder naar de zeges die PSV, Feyenoord, FC Twente én AZ deze speelronde boekten op respectievelijk Rode Ster Belgrado, Bayern München, Malmö FF en AS Roma. "Ook wat betreft de coëfficiëntenlijst", vervolgt Mulder. "Niet onbelangrijk, de Portugese ploegen doen het allemaal wat minder. Je zou toch verwachten dat je zo'n wedstrijd wat serieuzer aanpakt. Ja, dit was zeer amateuristisch aangepakt. Dat je steeds maar hetzelfde wil doen. Niet geconcentreerd, heel veel fouten... Ze dachten: Ach, we winnen daar wel in Letland. Daar komen ze toch wel zeer slecht weg", moppert Mulder. "Je ergert je toch kapot? Stel, je bent Ajax-fan en je bent daar helemaal heen gereisd..."

