'Marseille heeft behalve Giménez ook Ajax-speler in het vizier'

Feyenoord-aanvaller is niet de enige spits op het verlanglijstje van de Franse topclub Olympique Marseille, zo meldt RMC Sport. Ook Ajax-collega zou zich nameljik mogen verheugen in de belangstelling van L'OM.

Marseille dreigt spits Elye Wahi deze winter kwijt te raken. De 22-jarige aanvaller werd afgelopen zomer nog voor 30 miljoen euro overgenomen van competitiegenoot RC Lens en was tot op heden in alle competities slechts goed voor drie doelpunten. Dat weerhoudt Eintracht Frankfurt er blijkbaar niet van om Wahi naar de Bundesliga te willen halen, als vervanger voor de aan Manchester City verkochte Omar Marmoush.

In de zoektocht naar een opvolger voor Wahi is Giménez één van de kandidaten op het lijstje van Marseille, zo onthulde Foot Mercato eerder deze dinsdag. Journalist Fabrice Hawkins van RMC voegt daar aan toe dat ook Brobbey gevolgd wordt door L'OM. Eerder zouden ook Mathys Tel (Bayern München) en Marcus Rashford (Manchester United) in beeld zijn geweest, maar door beide namen zou inmiddels een streep zijn gezet omdat zij te duur zouden zijn.

Brobbey is, net als Wahi - de man die hij mogelijk zou gaan vervangen in Marseille - niet bepaald bezig aan een productief seizoen. Namens Ajax kwam de 22-jarige aanvaller in 28 wedstrijden slechts drie keer tot scoren, waarbij aangetekend dat hij ook zeven assist achter zijn naam heeft staan. Brobbey ligt bij Ajax nog vast tot medio 2027.

