Krabbendam staat versteld van Perez: ‘Nu ben je echt een beetje in de war’

Kenneth Perez denkt dat Ajax er goed aan doet om te verkopen. De analist verwacht dat Ajax wel 25 miljoen euro kan krijgen voor de spits, waardoor er winst op hem zou worden gemaakt. Die opmerking zorgt voor grote verbazing bij Martijn Krabbendam.

Francesco Farioli hoopt dat Ajax deze winter niet enkel spelers uitzwaait, maar ook versterkingen binnenhaalt. Tot dusver lijkt alleen het eerste aan de gang te zijn en is er niet onbeperkt budget om nieuwe spelers aan te trekken. Daar heeft Perez bij Voetbalpraat wel een oplossing voor. “Als je nu geld vrij wilt maken, want er zal vast wel een gek in deze wereld zijn die voor Brobbey 22, 24 miljoen wil betalen…”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-fans doen op social media massaal oproep aan Alex Kroes

“Nu niet meer”, haakt Krabbendam daar direct op in, doelend op de slechte vorm van de spits van Ajax dit seizoen. “Het zou me niks verbazen”, weerlegt Perez. “Als je voor hem 25 miljoen zou krijgen, dan ga je hem wegdoen. Dan heb je een probleem opgelost voorin. Je hebt Weghorst en je hebt Akpom.” Wouter Bouwman stelt vervolgens dat Brobbey ook voor een hoog bedrag is overgenomen van RB Leipzig. “Zeventien miljoen, dus dan maak je winst”, antwoordt Perez.

LEES OOK: Wesley Sneijder laat tafelgenoten raar opkijken door uitspraak over titelrace Eredivisie

Krabbendam ziet toch weinig heil in het verhaal van Perez. “De kans is groter dat jij de staatsloterij wint”, schampert de journalist. “25 miljoen voor Brobbey, nu ben je echt een beetje in de war, hoor.” Perez begrijpt waar zijn tafelgenoot vandaan komt. “Stel je voor”, dekt hij nog wat onwaarschijnlijkheid in. “Dan kun je je versterken op andere plekken.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woeste reacties om heftig moment bij Heerenveen - Ajax: ‘Hij is niet goed bij zijn hoofd’

Eén speler heeft zich tijdens sc Heerenveen - Ajax niet populair gemaakt.