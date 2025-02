Feyenoord bestolen tegen Ajax: ESPN toont gigantische blunder Danny Makkelie

De arbitrage heeft zondagmiddag geblunderd in de slotfase van Ajax – Feyenoord (2-1). ESPN toonde ongeveer een uur na het laatste fluitsignaal eindelijk een herhaling van een zeer discutabel moment kort voor de winnende treffer van Kenneth Taylor.

Ajax won zondag door een doelpunt in blessuretijd van Taylor met 2-1 van Feyenoord. Aan de winnende treffer van de middenvelder, leek een arbitrale fout voor af te gaan. Feyenoord counterde 30 seconden voor het doelpunt van Taylor richting het doel van Ajax. Jordan Henderson leek de bal over de eigen achterlijn te werken, maar scheidsrechter Danny Makkelie kende een doeltrap toe aan Ajax. In de tegenaanval scoorde Ajax uiteindelijk via Taylor.

Veel supporters van Feyenoord uitten meteen na moment hun woede op social media, maar ESPN liet in eerste instantie geen herhaling zien. In de nabeschouwing toont de betaalzender alsnog een nauwkeurig beeld van het moment en daarop is inderdaad te zien dat Henderson de bal als laatste beroerde. “Ik kreeg veel berichten over een corner die Feyenoord had moeten hebben, maar het werd een doeltrap voor Ajax. En uiteindelijk, dertig seconden later, ligt de bal in het mandje voor Ajax”, leidde presentator Jan Joost van Gangelen de beelden in.

“Dit was een van de weinige fouten van de scheidsrechter”, erkende analist Kenneth Perez bij het zien van de beelden. Kees Kwakman: “Dit moet de grensrechter natuurlijk zien.”

Het betekent voor Makkelie een nieuw persoonlijk dieptepunt. Vorig week werd de arbiter in het buitenland overladen met kritiek na een discutabel optreden in de Champions League bij Benfica – Barcleona (4-5), en vorig weekend volgde een discutabel optreden in de Eredivisie tijdens FC Groningen - sc Heerenveen (1-0).

