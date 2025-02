Jordan Henderson haalt uit en doet boekje open over problemen bij Ajax

heeft zijn onvrede geuit over de berichtgeving over zijn (afgeketste) vertrek bij Ajax. De middenvelder vertelt in een uitgebreid interview met ESPN na de Klassieker tegen Feyenoord dat er beweringen zijn gedaan die niet kloppen en legt uit dat zijn mogelijke vertrek ook te maken had met de benarde financiële situatie bij Ajax.

Henderson hield de gemoederen deze week flink bezig. Afgelopen donderdag verschenen de eerste geruchten over een transfer naar AS Monaco, vlak voor de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray. Het gedrag van Henderson tijdens dat duel deed behoorlijk wat stof opwaaien. De middenvelder droeg voorafgaand aan de wedstrijd zijn aanvoerdersband over aan Remko Pasveer en vierde doelpunten niet mee.

Artikel gaat verder onder video

“Rond de wedstrijd tegen Galatasaray wist ik niet waar ik aan toe was”, vertelt de Engelse routinier. “Dat kon je ook wel zien als je naar de wedstrijd keek. De volgende dag hebben we alles gladgestreken in de ArenA. Ik ben een paar uur op de club geweest en heb met de directeurs gesproken over wat we wilden. We kwamen tot de conclusie dat het voor ons het beste was om tot het eind van het seizoen te blijven. Daarna kijken we verder. Dat is wat we hebben besloten. Ik ben blij om te blijven.”

'Bang out of order'

Henderson zegt altijd het plan te hebben gehad om het seizoen af te maken bij Ajax. “Er is veel geschreven in de pers dat bang out of order (compleet ongepast, red.) was! Ik vond het respectloos. Het waren leugens, het was niet de waarheid. Over dat ik onprofessioneel was, dat ik niet wilde spelen, dat ik een vertrek wilde forceren… Dat deed me pijn. Je mag mijn spel bekritiseren, dat vind ik prima. Maar als het persoonlijk wordt… Ik ben een mens, ik heb een gezin. Mijn vrienden, familie en mijn kinderen zien dit ook. Miljoenen mensen zien beweringen in de pers die niet kloppen. Ik weet niet wat de bronnen zijn, maar het was compleet onwaar.”

LEES OOK: Tranen op het veld bij ‘gevoelige’ man na eindsignaal Ajax - Feyenoord

De 34-jarige voormalig middenvelder van Liverpool vindt niet dat hij heeft verzaakt. “Ik heb mijn werk gedaan en de wedstrijd gespeeld. Ik weet niet of iedereen dat gedaan zou hebben, als je weet wat zich op de achtergrond allemaal afspeelde. De reden dat ik geen aanvoerder was, iets waar veel over werd gezegd, was dat ik wist wat er speelde. Ik voelde me niet comfortabel bij het dragen van de aanvoerdersband op die avond. Maar, zoals ik zeg: ik heb de trainer verteld dat ik gewoon zou spelen als hij me nodig had.”

Henderson klapte na de wedstrijd tegen Galatasaray richting het publiek. Zijn applaus werd door sommigen opgevat als een mogelijk afscheid. Dat was het ook, geeft Henderson toe. “Ja, want ik wist het niet. Voor de wedstrijd kwam ik achter bepaalde informatie. Het had mijn laatste wedstrijd kunnen zijn, maar daarna sprak ik met de directeurs en kwamen we gelukkig tot overeenstemming.”

LEES OOK: Ajax-fans fluiten eigen speler uit en krijgen tik op de vingers van Remko Pasveer

Financiële situatie Ajax

Hans Kraay junior vraagt vervolgens: “Mag ik de conclusie trekken: jij was geïnteresseerd, Monaco had interesse, maar Ajax zei dat jij moest blijven en daar heb je mee ingestemd?” Henderson antwoordt: “Nee, dat is niet het volledige verhaal. We kennen allemaal de financiële situatie van Ajax. Ik ben een van de topverdieners bij Ajax. ‘Het salaris van Henderson’ is altijd een thema geweest in de media. We moesten bepalen of mijn salaris geschrapt moest worden of niet. We gingen om de tafel en het waren moeilijke gesprekken. Ik heb mijn mening geuit over welke richting de club op gaat. Het is een moeilijke situatie voor iedereen. Er zijn dingen die men niet weet, maar we trokken uiteindelijk de conclusie dat het het beste was om tot het eind van het seizoen te blijven.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X

Jordan Henderson spreekt zich uit over "leugens" in de media. 🗣️



"Dat heeft mij pijn gedaan. Het is niet eerlijk." — ESPN NL (@ESPNnl) February 2, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli verzekert: 'De deur is gesloten, hij hoeft geen sorry te zeggen'

Ajax-trainer Francesco Farioli neemt de laatste twijfels weg over een van zijn spelers.