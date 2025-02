Ajax-fans fluiten eigen speler uit en krijgen tik op de vingers van Remko Pasveer

Supporters van Ajax floten Christian Rasmussen uit, toen de aanvaller in de tweede helft inviel tegen Feyenoord. Doelman Remko Pasveer was daar niet blij mee en maande het publiek in de Johan Cruijff ArenA om de eigens spelers te steunen.

Direct na de 1-1 van Quinten Timber besloot trainer Francesco Farioli een dubbele wissel door te voeren. Steven Berghuis en Bertrand Traoré verlieten het veld; in hun plaats kwamen respectievelijk Youri Regeer en Christian Rasmussen binnen de lijnen.

Toen de stadionspeaker de naam van Rasmussen omriep, klonk gejoel en gefluit in de Johan Cruijff ArenA. Vervolgens reageerde Pasveer met handgebaren richting het publiek. Hij leek te willen gebaren dat de fans achter hun spelers moesten gaan staan.

“Het is algemeen bekend dat Rasmussen niet de meest populaire speler is”, weet ESPN-commentator Mark van Rijswijk. “Een aanzienlijk deel van de fans vindt hem gewoon niet goed genoeg en is niet blij met deze wissel. Pasveer, de reserveaanvoerder, merkt dat op en laat blijken dat de supporters de spelers moeten steunen.”

