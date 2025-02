Tranen op het veld bij ‘gevoelige’ man na eindsignaal Ajax - Feyenoord

Een emotioneel moment zondag na het laatste fluitsignaal van Ajax - Feyenoord (2-1). Hoofdtrainer Francesco Farioli van de Amsterdammers was namelijk tot tranen geroerd.

Ajax won zondag door een laat doelpunt van Kenneth Taylor in blessuretijd van Feyenoord. De middenvelder groeide in blessuretijd uit tot matchwinner, door een lage voorzet van Anton Gaaei binnen te lopen.

De late en spectaculaire zege deed overduidelijk veel met Farioli: de Italiaanse oefenmeester werd met tranen in de ogen in beeld genomen door ESPN. “Daar zien we een gevoelige, passievolle Italiaan, met ietwat waterige ogen. Dat snap ik ook wel”, reageert presentator Jan Joost van Gangelen op de beelden.

“Ik vind het wel echt knap wat hij hier heeft neergezet”, vult analist Karim El Ahmadi aan. “Als je de bereidheid als ze de bal verliezen vergelijkt met vorig seizoen… Wat die jongens er allemaal in stoppen, ook aan het einde van de wedstrijd…”

