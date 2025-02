Kenneth Taylor de grote held in Amsterdam na Klassieker tussen Ajax en Feyenoord

Ajax heeft in de Johan Cruijff ArenA van Feyenoord weten te winnen. De Klassieker op zondagmiddag had één helft nodig om op gang te komen, maar na een spannende tweede helft trokken de Amsterdammers toch aan het langste eind. Timon Wellenreuther, de goalie van Feyenoord, was lang de held bij de Rotterdammers, maar uiteindelijk schoot Kenneth Taylor in de 94e minuut de 2-1 binnen.

Trainer Francesco Farioli besloot Kenneth Taylor als linksbuiten in te zetten ter vervanging van de geblesseerde Mika Godts. Daarnaast keerden Davy Klaassen en Steven Berghuis terug in de basiself. Coach Brian Priske verraste met een basisplaats voor nieuwkomer Jakub Moder, die recent overkwam van Brighton & Hove Albion. Quinten Timber begon hierdoor op de bank. In de aanval kreeg Ayase Ueda de voorkeur boven Santiago Giménez, die op het punt stond naar AC Milan te vertrekken.

Ajax had de mogelijkheid om te profiteren van het recente puntenverlies van PSV tegen NEC. Met een overwinning konden de Amsterdammers de achterstand op de koploper verkleinen tot vijf punten, met nog twee wedstrijden tegoed. Feyenoord, voorafgaand aan De Klassieker de nummer vier op de ranglijst, wilde daarentegen aansluiting vinden bij de top drie en was gebrand op een goed resultaat in Amsterdam.

Ajax had de overhand in balbezit, terwijl Feyenoord loerde op kansen via de counter. In de 28e minuut kwam Feyenoord dicht bij een doelpunt toen Hadj Moussa een schot van ongeveer twintig meter loste, maar doelman Pasveer wist de bal tot corner te verwerken. Kort daarna, in de 29e minuut, kreeg verdediger Bueno een kans na een afgeslagen corner, maar zijn schot ging ver over het doel van Pasveer.

Ajax bleef aandringen en in de 38e minuut leek Brian Brobbey de score te openen. Na een schot van Berghuis, dat werd gestopt door doelman Wellenreuther, tikte Brobbey de rebound binnen. Eerst werd het doelpunt afgekeurd, maar na tussenkomst van de VAR werd het alsnog toegekend, waardoor Ajax op een 1-0 voorsprong kwam. Vlak voor rust, in de 41e minuut, was Ajax dicht bij een tweede treffer. Traoré kopte de bal op de lat, waardoor de stand onveranderd bleef. In de slotminuten van de eerste helft kregen zowel Jorrel Hato van Ajax als Hwang van Feyenoord een gele kaart voor overtredingen. Na 45 minuten floot de scheidsrechter voor rust met een 1-0 stand in het voordeel van Ajax.

De tweede helft begon meteen met veel bombarie. Aanvaller Wout Weghorst, die na rust Brian Brobbey verving, liep door op keeper Wellenreuther. De spits raakte de Duitse doelman met zijn knie, waardoor Wellenreuther ongeveer twee minuten aangeslagen op de grond lag. Daarna was het vooral Feyenoord dat de klok sloeg in Amsterdam, want zij moesten tenslotte op jacht naar de gelijkmaker. In de 68e minuut kwam die er ook.

Quinten Timber, die in het veld was gekomen voor Moder, rolde de bal weg om de Ajax-verdedigers te misleiden. Dat lukte, en zo haalde de middenvelder uit. De bal rolde zacht binnen via de binnenkant van de paal, waardoor Feyenoord op gelijke hoogte kwam. Lang leek het feest niet te duren. In de 72e minuut werd Weghorst onderuitgehaald door Hancko in het zestienmetergebied, die geel kreeg voor de tackle. Weghorst ging zelf achter de bal staan voor de penalty, maar Wellenreuther pakte deze uitstekend. Zo bleef Feyenoord in leven.

Vervolgens waren er tegen het einde van de wedstrijd nog wat kansen voor Ajax via Rasmussen en Weghorst, maar deze waren niet gevaarlijk genoeg om Wellenreuther te verrassen. Tot in de 94e minuut. Kenneth Taylor kwam namelijk vrij voor het doel van Feyenoord en schoot de 2-1 achter Wellenreuther. Feest in Amsterdam door deze treffer van de middenvelder. Feyenoord kwam er daarna niet meer aan te pas.