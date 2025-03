Ongeloof, enorme verbazing en onbegrip: Jordan Henderson hét onderwerp van gesprek in Engeland

Thomas Tuchel moet zijn debuut als bondscoach van Engeland nog beleven, maar heeft met zijn selectie voor de kwalificatieduels met Albanië en Letland richting het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada geen beste beurt gemaakt. maakt voor het eerst sinds maart vorig jaar deel uit van de spelersgroep en zijn uitverkiezing wekt grote verbazing bij zijn landgenoten. Volgens velen hoort de middenvelder én aanvoerder van Ajax niet thuis in de selectie van The Three Lions.

Henderson is lange tijd het mikpunt van kritiek geweest in Engeland. De middenvelder maakte in de zomer van 2023 de overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië, ondanks het feit dat hij zich gedurende zijn periode als aanvoerder van The Reds hard had gemaakt voor de LGBTQ+-gemeenschap. Het avontuur van Henderson in Saudi-Arabië zou niet heel lang duren. Na een half jaar hield hij het alweer voor gezien en keerde hij bij Ajax terug op de Nederlandse velden. Henderson hoopte zich in Amsterdam in de kijker te spelen van de Engelse nationale ploeg en zodoende met zijn land af te kunnen reizen naar het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar toenmalig bondscoach Gareth Southgate achtte zijn aanwezigheid tijdens dat toernooi niet noodzakelijk.

Henderson werd buiten de EK-selectie gelaten, maar gaf de strijd niet op. Hij bleef tijdens de eerste maanden na de verloren EK-finale tegen Spanje weliswaar buiten beeld bij de nationale ploeg, maar staat nu dus voor zijn rentree. Henderson is dit seizoen een van de uitblinkers bij Ajax en heeft zich sinds de aanstelling van Francesco Farioli ontpopt tot absolute leider in het elftal van de huidige koploper van de Eredivisie, zowel mét als zónder bal. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Tüchel is klaarblijkelijk onder de indruk van wat Henderson de afgelopen maanden heeft laten zien. De Duitser heeft in zijn eerste selectie sinds zijn aanstelling een plekje ingeruimd voor Henderson. De Ajax-kapitein kan zodoende zijn eerste minuten maken voor zijn land sinds eind 2023. In maart vorig jaar behoorde hij nog wel tot de selectie, maar kwam hij niet in actie.

Grote verbazing bij landgenoten

De middenvelder zal ongetwijfeld dolgelukkig zijn met zijn uitverkiezing, maar in zijn thuisland wordt het besluit van Tuchel totaal niet begrepen. “Zou nooit doen alsof ik onpartijdig ben, maar Jordan Henderson in het Engelse team in plaats van Elliot Anderson en Morgan Gibbs-White is voor mij onbegrijpelijk. Ik weet niet hoeveel meer MGW zou kunnen doen”, zo schrijft ene Daniel Storey op X. Gibbs-White maakt dit seizoen indruk bij Nottingham Forest, de revelatie in de Premier League. De 25-jarige middenvelder behoort desondanks niet tot de selectie voor de komende interlands. “Zien mijn ogen daadwerkelijk Jordan Henderson in de Engelse selectie en geen Morgan Gibbs-White?”, zo kan Callum Castel het haast niet geloven dat de routinier terugkeert bij The Three Lions.

Henderson is overigens niet de enige naam in de selectie van Engeland die voor verbazing zorgt bij de Britten. De uitverkiezing van Kyle Walker roept eveneens vraagtekens op. De vleugelverdediger was in de eerste seizoenshelft regelmatig het mikpunt van kritiek bij Manchester City. Hij maakte gedurende de winterse transferwindow, op huurbasis de overstap naar AC Milan, maar heeft daar nog niet bepaald een onomstreden indruk achter kunnen laten.

