Daags na Europese uitschakeling plots groot nieuws over Jordan Henderson

zag zijn ploeggenoten donderdagavond met forse cijfers verliezen van Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League, maar daags na de uitschakeling is er een stuk beter nieuws voor de Ajax-middenvelder. Hij mag zich na het weekeinde melden bij de nationale ploeg van Engeland. Henderson is door Thomas Tuchel opgenomen in de selectie voor de WK-kwalificatieduels met Albanië en Letland.

Voor Henderson is zijn uitverkiezing voor The Three Lions loon naar werken. De middenvelder maakte in de zomer van 2023 de veelbesproken overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq, maar had na een half jaar in Saudi-Arabië alweer oren naar een terugkeer naar Europa. Ajax maakte dankbaar gebruik van de wens van Henderson en haalde de voormalig Liverpool-aanvoerder met veel bombarie binnen. Zijn eerste half jaar in Amsterdam mondde echter uit in een flinke teleurstelling. Het was afgelopen zomer heel even de vraag of Henderson wel bij Ajax zou blijven, maar hij herpakte zich onder leiding van Francesco Farioli en groeide uit tot onmisbare kracht in het elftal van de huidige koploper van de Eredivisie.

Dat is niet onopgemerkt gebleven. Henderson keerde ruim een jaar geleden onder meer terug naar Europa om kans te maken op een uitverkiezing voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Toenmalig Engels bondscoach Gareth Southgate nam hem echter niet op in zijn selectie. Henderson bleef ook in de eerste maanden na het toernooi buiten beeld bij de nationale ploeg, maar staat nu dus voor een rentree in eigen land. Tuchel heeft vrijdagmorgen zijn selectie voor de eerste kwalificatieduels richting het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada naar buiten gebracht en heeft een plekje ingeruimd voor Henderson. Het is voor het eerst sinds maart vorig jaar dat de Ajax-kapitein bij de nationale ploeg zit.

Henderson debuteerde op 17 november 2010 voor de nationale ploeg. Hij speelde tot op heden 81 interlands, waarin hij driemaal scoorde. Henderson maakte deel uit van de selecties voor de WK’s van 2014, 2018 en 2022 én de EK’s van 2012, 2016 en 2021. Zijn laatste minuten voor de nationale ploeg dateren van 17 november 2023. Toen deed hij een uur mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta.

It’s time to reveal Thomas Tuchel’s first #ThreeLions squad! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) March 14, 2025

