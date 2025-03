Speler van Ajax overweegt interlandcarrière bij ander land dan Nederland

sluit een interlandcarrière bij Indonesië niet uit. De twintigjarige verdediger van Ajax heeft zowel Nederlandse als Indonesische roots. Gooijer zegt ‘veel respect’ te hebben voor het Indonesische voetbal.

De jongeling, die momenteel door Ajax wordt verhuurd aan PEC Zwolle, werd geboren in Blaricum en speelde jeugdinterlands voor Oranje Onder 16 en Onder 18. In een interview met het Indonesische YouTube-kanaal van voetballer Yussa Nugraha liet hij in augustus 2024 al weten te zijn benaderd door de Indonesische voetbalbond. De roots van zijn moeder liggen in de Molukken.

Artikel gaat verder onder video

Gooijer, die vrijdag zijn contract in Amsterdam verlengde tot 2029, wordt in gesprek met Voetbal International gevraagd naar de Indonesische interesse. “Ik heb veel respect voor hoe voetbal in Indonesië beleefd wordt en ik zie de groei die de nationale ploeg doormaakt. Op dit moment focus ik me op mijn herstel en prestaties bij Ajax, maar ik sluit niets uit voor de toekomst.”

Nederlanders met Indonesische roots

In de selectie van Indonesië voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Australië (5-1 nederlaag) en Bahrein (dinsdag) zitten al de nodige spelers met de Nedrlandse nationaliteit, zoals Maarten Paes (FC Dallas), Mees Hilgers (FC Twente), Kevin Diks (FC Kopenhagen), Calvin Verdonk (NEC, Dean James (Go Ahead Eagles), Joey Pelupessy (Lommel SK), Ivar Jenner (FC Utrecht), Thom Haye (Almere City), Nathan Tjoe-A-On (Swansea City), Eliano Reijnders (PEC Zwolle) en Ole Romeny (Oxford United). De bondscoach is Patrick Kluivert.

Gooijer krijgt volgend seizoen de kans om zich te bewijzen bij Ajax, nu zijn contract is verlengd. Meer informatie over zijn perspectief bij Ajax vind je in dit artikel.

