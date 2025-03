Francesco Farioli krijgt er bij Ajax een nieuwe centrale verdediger bij

Toch wel verrassend maakte Ajax vrijdag bekend het contract van te hebben opengebroken. De verdediger kreeg in het afgelopen seizoen regelmatig de kans in de hoofdmacht, maar stapte tijdens de voorbereiding op de nieuwe jaargang op huurbasis over naar PEC Zwolle. Daar sloeg al snel het noodlot toe. Gooijer is nog altijd revaliderende van een zware knieblessure, maar is door Ajax beloofd dat hij komende zomer weer aansluit bij de eerste selectie van Ajax en de kans krijgt om zich als centrale verdediger te laten zien aan Francesco Farioli.

Gooijer maakte eind 2023 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. Na de daaropvolgende jaarwisseling verscheen hij regelmatig als basisspeler in het elftal van toenmalig trainer John van ’t Schip. De jonge verdediger maakte als rechtsback een prima indruk in de kraker tegen PSV, maar legde ook weinig overtuigende optredens op de mat, bijvoorbeeld in de tussenronde van de UEFA Conference League tegen FK Bodø/Glimt en een ronde later tegen Aston Villa. Tijdens de voorbereiding afgelopen zomer trok hij al snel zijn conclusie. Veel speeltijd onder Farioli zat er niet in, waarop hij op huurbasis de overstap maakte naar PEC Zwolle.

In Overijssel hoopte Gooijer meer vlieguren te gaan maken in de Eredivisie. Hij begon het seizoen als basisspeler, maar halverwege de eerste helft van de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht ging het al mis: Gooijer liep een zware knieblessure op, die hem nog altijd aan de kant houdt. Het was daardoor lange tijd de vraag wat Ajax met hem van plan was, maar daar heerst inmiddels duidelijkheid over. “Dat betekent veel voor me. Het geeft vertrouwen en motiveert me om keihard te werken aan mijn terugkeer. Als een club als Ajax een verlenging van drie jaar aanbiedt, dan laat dat zien dat ze geloven in mijn potentie”, zo reageert Gooijer in gesprek met Voetbal International op zijn nieuwe verbintenis in Amsterdam.

Welk perspectief bij Ajax?

Toch wel verrassend dus. Niet alleen omdat Gooijer afgelopen zomer nog op huurbasis vertrok uit Amsterdam en een zware knieblessure hem al maanden aan de kant houdt, maar ook omdat Ajax-trainer Farioli op de rechtsbackpositie voldoende te kiezen heeft. Anton Gaaei heeft zich sterk ontwikkeld, Lucas Rosa werd begin februari naar Amsterdam gehaald en dan is er ook nog Gerald Alders. VI vraagt zich dan ook af welk ‘perspectief’ Gooijer is geschetst. “Alex Kroes heeft me verteld dat ik in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aansluit bij de eerste selectie. Daar liggen voor mij kansen om te laten zien dat ik sterker ben teruggekomen. Mijn doel is om mezelf te bewijzen en een rol te spelen in het team. Waar en hoe ik mijn minuten ga maken, hangt af van de plannen van de club en de trainer, maar mijn volledige focus ligt op presteren bij Ajax.”

Die focus komt nu wel te liggen op een andere positie. Bij Jong Ajax speelde Gooijer zijn wedstrijden weliswaar vooral als centrale verdediger, maar in het eerste belandde hij op de rechtsbackpositie. Farioli krijgt er in de aanloop naar het nieuwe seizoen een ‘nieuwe’ optie voor het centrum bij. “Kroes heeft aangegeven dat hij mij meer als centrale verdediger ziet. Zo zie ik mezelf ook, als ik eerlijk ben. Uiteindelijk hangt het af van de selectie en de visie van de trainer, maar ik voel me op mijn gemak in het centrum”, aldus Gooijer. Op die positie begon Gooijer ook bij PEC Zwolle. Of hij verwacht dit seizoen nog in actie te komen? “Mijn herstel verloopt volgens plan. Ik neem de tijd om volledig wedstrijdfit terug te komen en volg daarin het medische traject”, zo klinkt het.

