Opvallend: speler die dit seizoen maar 26 minuten in actie kwam, krijgt contractverlenging aangeboden bij Ajax

Ajax gaat het contract van verlengen tot medio 2029, weet Voetbal International. Dat is opvallend, aangezien de verdediger dit seizoen maar 26 minuten in actie kwam. Gooijer speelt sinds de zomer op huurbasis voor PEC Zwolle, maar raakte snel ernstig geblesseerd aan zijn knie.

Volgens VI moet de contractverlenging van Gooijer als 'een blijk van vertrouwen' worden gezien. De clubleiding verwacht in de toekomst nog veel van de speler, die voornamelijk als rechtsback uitkomt. Momenteel herstelt Gooijer van zijn knieblessure, de kans is aanwezig dat hij dit seizoen nog minuten gaat maken voor PEC.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Debuut Ajax-speler Jorthy Mokio bij België roept weerstand op: 'We zijn hier serieus met profvoetbal bezig...'

Zijn huidige contract loopt tot 2026, maar Ajax wil daar drie seizoenen aan vastplakken. Vorig seizoen maakte hij onder John van 't Schip zijn debuut voor de Amsterdammers en speelde hij uiteindelijk negen Eredivisiewedstrijden voor de club. Francesco Farioli zag het echter niet gelijk in hem zitten, waardoor er gekozen werd voor een tussenstap: PEC.

Het is natuurlijk erg zonde voor Gooijer, Ajax en PEC dat de verdediger al in zijn eerste wedstrijd van dit seizoen (FC Utrecht - PEC, 1-0, red.) ernstig geblesseerd raakte. Gooijer staat ondertussen al zeven maanden aan de kant. Het is nog afwachten hoe de 20-jarige speler terugkomt van deze blessure, maar het vertrouwen van de Ajax-leiding zal hem goed doen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tientallen Ajax-fans zetten geschenk ter ere van 125-jarig bestaan direct op Marktplaats

Leden van de Supportersvereniging Ajax kregen ter ere van het 125-jarig bestaan van hun favoriete club een bijzonder geschenk.