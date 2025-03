Fans van PSV schelden één man massaal uit rondom doelpunt van Ajax

Tijdens PSV - Ajax hebben supporters van PSV het gemunt op scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Meermaals werd de arbiter uitgemaakt voor ‘hoerenjong’, vanwege een controversiële vrije trap. Daar kwam uiteindelijk een doelpunt uit.

Volg ons liveverslag van PSV - Ajax hier!

PSV en Ajax spelen op zondag een cruciale wedstrijd in de strijd om de landstitel. Ajax stond voorafgaand aan het duel bovenaan met een voorsprong van zes punten op de nummer twee, PSV. Na deze wedstrijd zijn er nog zeven wedstrijden te spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brian Brobbey zoekt Noa Lang op voor PSV - Ajax voor intieme begroeting

Er was veel te doen om de aanstelling van de scheidsrechter voor deze topper, nadat Dennis Higler geen beste beurt had gemaakt tijdens Ajax - AZ. Uiteindelijk werd Gözübüyük aangesteld om de wedstrijd te leiden.

Rond de dertigste minuut van de wedstrijd was voor het eerst ‘Serdar hoerenjong’ te horen, omdat Gözübüyük Ajax makkelijk een vrije trap gaf. Uit deze vrije trap kwam de 0-1 voort. Nadat Davy Klaassen scoorde, werd dezelfde uitspraak vanaf de tribunes luider herhaald. Toen Kenneth Taylor even voor rust geen geel kreeg voor een tackle, werd de scheidsrechter opnieuw uitgescholden.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Samen met Ajax strijdt PSV om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Een mooie opsteker voor Peter Bosz richting de wedstrijd tegen Ajax. Twee middenvelders liggen op schema om mee te kunnen doen. 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗

👉 Als het aan PSV ligt, is het Philips Stadion in het jaar 2030 uitgebreid. De capaciteit moet flink omhoog. 🔗

👉 PSV is nog altijd het meest waardevolle team in de Eredivisie, blijkt uit de nieuwe Estimated Transfer Value-update van FootballTransfers. 🔗