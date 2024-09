Enorme inschattingsfout Ter Stegen komt FC Barcelona heel duur te staan

FC Barcelona heeft de uitstekende start in eigen land geen passend vervolg kunnen geven in de Champions League. De huidige koploper van Spanje leed donderdagavond een pijnlijke nederlaag op bezoek bij AS Monaco: 2-1. FC Barcelona kwam al na tien minuten met een man minder te staan vanwege een rode kaart voor Eric García. De Catalanen hielden met z’n tienen lang stand, maar moesten in de slotfase alsnog hun meerdere erkennen in de Monegasken.

FC Barcelona was voorafgaand aan de trip naar Monaco al gewaarschuwd. De ploegen troffen elkaar onlangs nog in de strijd om de Joan Gamper Cup, de prijs waar in de traditionele openingswedstrijd van FC Barcelona om wordt gestreden. De formatie van coach Hans-Dieter Flick hoopte z’n achterban op een mooie avond te trakteren, maar ging met harde cijfers onderuit (0-3). Het had donderdagavond dus nog het een en ander recht te zetten. Aan vertrouwen geen gebrek bij FC Barcelona, dat de eerste vijf competitieduels in eigen land allemaal wist te winnen.

Ter Stegen gaat in de fout

Maar dat vertrouwen kreeg op bezoek bij AS Monaco al vroeg een deuk. Marc-André ter Stegen wilde zich zoals wel vaker onder de druk van de tegenstander uitvoetballen, maar ging volledig de mist in. De doelman trachtte Eric García aan te spelen, maar de verdedigende middenvelder werd in zijn rug opgejaagd en verloor de bal. Hij zag zich vervolgens genoodzaakt aan de noodrem te trekken. Scheidsrechter Allard Lindhout kon niets anders en trok de rode kaart. FC Barcelona kwam daardoor al na tien minuten met een man minder te staan.

LEES OOK: FC Barcelona-fans zijn woedend: ‘Met hem win je nooit meer de Champions League’

AS Monaco maakte al snel gebruik van de situatie. Maghnes Akliouche schoot de bal in de korte hoek binnen. Ter Stegen stond aan de grond genageld en realiseerde zich dat zijn ploeg en hij een zware avond tegemoet zouden gaan. Maar FC Barcelona had met onder meer Lamine Yamal nog voldoende individuele kwaliteit op het veld staan en het was de 17-jarige buitenspeler, dé man in vorm de laatste weken, die na een klein half uur voor de gelijkmaker zorgde. Yamal schoot evenals Akliouche twaalf minuten eerder in de korte hoek raak: 1-1. Lang leek FC Barcelona niet van dat doelpunt te kunnen genieten. AS Monaco scoorde uit een vrije trap, maar gelukkig voor de bezoekers ging dat feestje niet door vanwege buitenspel.

AS Monaco deelt tik uit aan FC Barcelona

FC Barcelona hield in het vervolg van de eerste helft stand en leek na een paar minuten spelen in het tweede bedrijf op weg naar een grote kans op de 1-2. Na een schitterende pass van Yamal kwam Raphina echter een teenlengte tekort, waardoor AS Monaco-doelman Philipp Köhn eerder bij de bal kon komen. FC Barcelona bleef gevaarlijk in de omschakeling, maar bleef tegelijkertijd veel ruimte weggeven. De buitenspelval pakte lang goed uit, maar zo’n twintig minuten voor tijd snelde de thuisploeg er dan toch doorheen. George Ilenikhena faalde niet en schoot AS Monaco op voorsprong. De Monegasken leken in de slotfase nog een strafschop te mogen nemen na een vermeende overtreding van Iñigo Martínez, maar na tussenkomst van de VAR trok Lindhout zijn besluit terug. FC Barcelona bleef daardoor hoop houden op een goed resultaat, maar een gelijkmaker viel er niet.

