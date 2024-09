FC Barcelona-fans zijn woedend: ‘Met hem win je nooit meer de Champions League’

FC Barcelona-fans hebben het donderdagavond gemunt op . De doelman ging in de uitwedstrijd tegen AS Monaco in de Champions League al na tien minuten enorm in de fout. Na een mislukte inspeelpass moest Eric García aan de noodrem trekken en dat kwam de verdediger op een rode kaart te staan.

Ter Stegen speelt na de komende jaarwisseling alweer tien jaar bij FC Barcelona. De Catalanen telden in de zomer van 2014 twaalf miljoen euro neer om hem over te nemen van Borussia Mönchengladbach. Ter Stegen arriveerde niet als eerste keeper. De toenmalige trainer Luis Enrique gaf in de competitie de voorkeur aan Claudio Bravo. In de Champions League was er wél een basisplaats weggelegd voor Ter Stegen. Met de Duitser onder de lat kroonde FC Barcelona zich in 2015 tot de beste van Europa. Juventus werd in de finale in Berlijn met 3-1 verslagen.

FC Barcelona gebrand op revanche

Dat is voorlopig ook de laatste Champions League-winst van FC Barcelona. De afgelopen jaren ging het steevast vroegtijdig mis. Vorig seizoen moesten de Catalanen in de kwartfinales hun meerdere erkennen in Paris Saint-Germain. Na de 2-3 overwinning in de heenwedstrijd in Parijs ging het op eigen veld mis. FC Barcelona kwam in de return nog wel op voorsprong, maar na een rode kaart voor Ronald Araújo liep PSG uit naar een 1-4 zege. Een grote teleurstelling voor de Catalaanse grootmacht, die dit seizoen wél een serieuze rol van betekenis wil spelen in de Champions League.

De achterban vraagt zich inmiddels echter steeds vaker af of Ter Stegen daarvoor wel de ideale doelman is. De Duitser staat weliswaar al jaren onder de lat bij FC Barcelona en is na het afzwaaien van Manuel Neuer bij de nationale ploeg eindelijk ook de eerste keus bij zijn land, maar een onomstreden indruk maakt hij al tijden niet meer. Ter Stegen gaat regelmatig niet helemaal vrijuit bij tegentreffers en neemt met zijn spel aan de bal veel risico’s. Op bezoek bij AS Monaco wilde Ter Stegen het wederom voetballend oplossen, maar liep het volledig verkeerd af. García stond gedekt en rekende niet meer op de bal, maar de doelman probeerde hem alsnog aan te spelen. Gevolg: balverlies én een rode kaart.

Keiharde kritiek op Ter Stegen

De kritiek op social media is dan ook niet gering. “Ter Stegen maakte deze wedstrijd in zijn eentje na amper tien minuten kapot. Wéér zien we dit van hem in de Champions League”, zo schrijft een fan op X. Ter Stegen wordt vooral verweten dat hij García probeerde aan te spelen terwijl andere teamgenoten er veel beter voor stonden. “Alle opties die Ter Stegen had en hij koos uiteindelijk voor de slechtste. Naar rechts? Naar links? Wegschieten? Nee, hij gaf de bal aan García, die geen middenvelder is, op het middenveld stond, op zijn eigen doel af rende en onder druk van de tegenstander kwam. De uitzetting (rode kaart, red.)? ALLES DOOR TER STEGEN”, zo schrijft iemand zijn frustraties van zich af.

The European Lad, die naast de wedstrijden van Ajax ook de verrichtingen van FC Barcelona nadrukkelijk in de gaten houdt, is stellig en beweert dat de Catalanen met Ter Stegen onder de lat nooit meer de Champions League zullen winnen. “Barcelona was in briljante vorm voorafgaand aan deze wedstrijd. Vijf wedstrijden gespeeld en vijf gewonnen met misschien wel hun beste voetbal in jaren. Ter Stegen is de reden dat ze met tien man kwamen, Ter Stegen is de reden dat ze deze wedstrijd waarschijnlijk ook gaan verliezen. Qua succes zal Barcelona nooit zijn volledige potentieel bereiken zolang deze Duitse keeper op doel staat, hoe goed het team ook is. Messi wist het, Suárez wist het. Een club als Real Madrid had hem in 2017 weggedaan”, zo klinkt het. “Maar om een of andere reden houdt Barcelona vast aan een doelman die sinds 2015 geen enkele iconische prestatie heeft geleverd.”

FC Barcelona kwam snel na de rode kaart voor García op achterstand, maar trok de achterstand ook vrij vlot weer recht. Lamine Yamal, dé man in vorm, schoot de gelijkmaker binnen.

