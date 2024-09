Flick spreekt uit wanneer hij De Jong terugverwacht bij FC Barcelona

FC Barcelona-trainer Hansi Flick verwacht spoedig weer terug in de wedstrijdselectie. Dat laat de oefenmeester weten op een persconferentie. De middenvelder kampt al sinds april met een enkelblessure.

De Jong zette begin deze week de volgende stap in zijn herstelproces. De middenvelder meldde zich maandag na maanden afwezigheid weer op het trainingsveld bij Barcelona. De Oranje-international trainde een deel van de sessie mee met de groep, maar het was nog niet duidelijk wanneer hij weer minuten kon maken. Inmiddels heeft Flick zich daarover uitgelaten.

“De kans is aanwezig dat De Jong en ook Gavi tijdens de volgende interlandperiode zijn hersteld”, laat de trainer zich optekenen op de persconferentie in aanloop naar het duel met Villarreal. “Het herstel van Frenkie gaat goed, maar we zijn voorzichtig met hem. Het is niet makkelijk geweest. Frenkie en Gavi hebben allebei nog even nodig.”

De Jong mogelijk fit voor topduels

Mocht De Jong inderdaad na de interlandbreak weer minuten kunnen maken, komt dat voor Barcelona op een heel prettig moment. Direct na de interlands wacht op 20 oktober een thuiswedstrijd tegen Sevilla, terwijl een week later El Clásico in Madrid op het programma staat. Tussendoor ontvangen de Catalanen ook nog Bayern München in het kader van de Champions League.

