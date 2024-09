‘Barcelona denkt na over toekomst zonder Lewandowski: enorme verrassing in de maak’

FC Barcelona kijkt vast vooruit naar een toekomst zonder . De spits weet nog regelmatig het net te vinden voor de Catalanen, maar gezien zijn 36-jarige leeftijd zal hij niet eeuwig meer meekunnen. Inmiddels heeft de clubleiding drie vervangers voor de Pool op het oog, zo schrijft SPORT. Daarvan is de meest opvallende.

Lewandowski maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar Barcelona. Zijn periode in Spanje verloopt tot dusver voorspoedig, met 63 goals en negentien assists in 101 duels. Toch is de Pool inmiddels 36 jaar, terwijl zijn contract medio 2026 afloopt. Daarom is Barça langzamerhand begonnen aan de zoektocht naar zijn vervanger.

De meest opvallende naam die wordt genoemd, is die van Haaland van Manchester City. Gezien de financiële situatie waarin Barcelona zich bevindt, is het voor de Spaanse topclub normaal gesproken niet mogelijk de Noor te halen. Hij ligt namelijk nog vast tot medio 2027 en zou een jaarsalaris van 20 miljoen pond (23,8 miljoen euro) opstrijken.

Barça houdt situatie City in de gaten

Toch ziet Barcelona mogelijkheden. Manchester City is momenteel namelijk in afwachting of het sancties gaat krijgen voor het overtreden van de financiële regels van de Premier League. Mocht dat het geval zijn, behoort degradatie tot de mogelijkheden. Wanneer dat zou gebeuren, is de kans groot dat de sterren van City voor een klein bedrag zijn op te pikken. Weet Manchester City wel in de Premier League te blijven en blijkt de komst van Haaland niet haalbaar, gelden Viktor Gyökeres (Sporting CP) en Benjamin Sesko (RB Leipzig) als alternatieven.

