'Echte salaris van De Jong op straat: Nederlander is niet de bestbetaalde speler van Barça'

heeft bij FC Barcelona een significant lager jaarsalaris dan eerder dit jaar werd beweerd, zo weet Sport. Zondag liet De Jong al weten dat er niets klopt van het bedrag van 37 miljoen euro bruto dat rondgaat. De woorden van de Oranje-international worden bekrachtigd door Sport.

De Jong verdient inderdaad niet 37 miljoen euro per jaar, zo schrijft de Catalaanse krant. Volgens het dagblad, dat beweert inzage te hebben gehad in het contract van de middenvelder, bedraagt zijn bruto jaarsalaris 19 miljoen euro. Daar komen echter nog bedragen bovenop: een ‘vast’ en een ‘variabel’ bedrag.

De Jong heeft dit seizoen in ieder geval recht op een loyaliteitsbonus van 4,2 miljoen euro. Daarmee komt zijn ‘vaste’ salaris uit op 23,2 miljoen euro (19 plus 4,2 miljoen). In dat totaalbedrag zijn de achterstallige betalingen verwerkt uit de coronaperiode, toen De Jong salaris inleverde om de club in financieel opzicht te helpen. De loyaliteitsbonus van 4,2 miljoen euro moet voor het einde van dit kalenderjaar worden betaald.

Het variabele bedrag dat nog aan het salaris van De Jong toegevoegd kan worden komt neer op 2 miljoen euro. Daar heeft hij recht op als hij dit seizoen in minstens zestig procent van de wedstrijden in actie komt. “Het seizoen is nog lang, maar door zijn huidige enkelblessure lijkt het onwaarschijnlijk dat hij dit bedrag zal verdienen”, aldus Sport.

Volgens de krant kreeg De Jong vorig seizoen een vast salaris van 18 miljoen, plus een loyaliteitsbonus van 6,8 miljoen. Het variabele bedrag kende toen dezelfde voorwaarden: 2 miljoen euro voor 60 procent van de wedstrijden. Dat aantal haalde hij door blessureleed niet.

'Lewandowski best betaalde speler Barcelona'

De Jong geldt bij Barcelona als een grootverdiener, maar is niet de best betaalde speler uit de selectie. Dat is Robert Lewandowski met een salaris van 32 miljoen euro, zo weet Sport. “Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat het salaris van de Pool in zijn eerste seizoen lager was, om aan de Fair Play-regels te voldoen. In zijn derde seizoen (het huidige) ontvangt hij een deel van het geld dat hij toen niet kreeg.”

